Può succedere che un ragazzo che viene dal mare per migliorare nel nuoto va a 1000 metri di altezza? Pare proprio di si visto che il ventenne messinese Gabriele Molonia per entrare nel nuoto che conta ha scelto la società La Fenice Enna. Ed a quanto pare i risultati gli stanno dando ragione visto che Molonia nella mattina del 3 giugno ai Campionati italiani Assoluti di Nuoto di Fondo in svolgimento a Piombino ha conquistato l’argento sui 5 km. Una scelta quella di Molonia che sta suscitando molto interesse anche in altri atleti siciliani che vedono nella società La Fenice una delle migliori in Sicilia in particolare nel Nuoto di Fondo.

Advertisement

Advertisement

Visite: 111