#NonCiFermaNessuno all’UNIPA: l’omaggio di Luca Abete ad Alex Zanardi

L’inviato di Striscia: «Alex era la dimostrazione vivente che la fragilità, se la attraversi, può diventare direzione»

Palermo, 5 maggio 2026

Dieci anni dopo l’ultimo incontro, la campagna sociale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete è tornata all’Università degli Studi di Palermo. Oltre 100 studenti presenti nell’Aula Magna per un evento motivazionale che ha dato spazio ai giovani e alla loro salute mentale. «Dall’Università di Palermo, mi porto via l’idea che i ragazzi non vadano salvati, ma la certezza di ragazzi da ascoltare – dice Abete -. Abbiamo dedicato la tappa palermitana ad Alex Zanardi, una dimostrazione vivente che la fragilità, se la attraversi, può diventare direzione. E forse il modo più giusto per ricordare Zanardi oggi non è dire quanto era forte. È chiederci se abbiamo il coraggio di essere veri almeno un po’ come lo è stato lui».

Un legame mai interrotto con la comunità palermitana dopo che l’inviato di Striscia la notizia aveva fatto tappa in città nel triennio 2017-19 in occasione della manifestazione “Palermo Chiama Italia” per il 25° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Nel pre-tappa, 15 studentesse e studenti hanno vestito i panni di creatori digitali partecipando al Laboratorio Itinerante dei Linguaggi della Comunicazione diretto da Luca Abete, pensato per divulgare online i valori della campagna sociale. Al centro del confronto il claim ufficiale della 12esima edizione: “Dimmi davvero come stai”. «A inizio anno mi posto un obiettivo: combattere con i ragazzi il “benegrazismo” – dice Abete -. Una parola che ho inventato personalmente per superare quella risposta automatica “bene, grazie” alla domanda “come stai?”. Nel corso dei talk in aula proviamo a rompere questo meccanismo, creando uno spazio in cui è possibile alzare la mano e dire “non sto bene”. Senza sentirsi giudicati o fuori luogo».

Entusiasta il Prorettore alla Vivibilità e al Benessere Lavorativo e alla Terza Missione, prof.ssa Ada Maria Florena: «L’Università non è un tempio in cui si studia e basta, ma è una parte attiva della città e del territorio. Sposiamo pienamente la causa di #NonCiFermaNessuno, a UNIPA teniamo a cuore da sempre il benessere e la vivibilità degli studenti».

Aurora Fortunato, studentessa 24enne al terzo anno di Lettere Moderne affetta dalla nascita da una malattia neuromuscolare, ha ricevuto il Premio #NonCiFermaNessuno. «La società e le barriere architettoniche mi hanno spesso posto in una posizione di svantaggio, poi ho trovato la forza di reagire. Crescendo ho cominciato a farmi influenzare meno: ho scelto di vivere davvero come volevo io. Ai ragazzi dico: non fatevi condizionare dal pensiero altrui, abbiate coraggio. Anche se fa paura».

Alla premiata è stato consegnato un manufatto realizzato dagli artigiani 2.0 di Polilop. In autunno sarà inoltre protagonista dell’attesissimo evento di premiazione che coinvolgerà 50 Università italiane.

Gli Euro-Talks realizzati in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE hanno allargato il respiro comunitario del progetto, portando in aula le storie di studentesse e studenti protagonisti del programma. «Credo che l’Erasmus non sia solo partire – aggiunge Abete -. È più accorgersi che quello che credevi “normale” in fondo era solo “abituale”. Lo sapete qual è il vero viaggio? Non è andare via. È tornare e non essere più lo stesso». Le esperienze emerse in aula daranno vita al podcast “Va tutto bene. Anzi no” realizzato dalla New Lab Production.

Prosegue l’attenzione verso la sostenibilità ambientale grazie alla campagna anti-littering con la realizzazione di video esperimenti sociali sull’abbandono di rifiuti e sul sostegno al progetto RiVending che ha portato, anche all’Università di Palermo, raccoglitori per rendere sostenibili le aree break dell’ateneo.

Il tema dell’inclusione ha trovato nel progetto “Il Gaming Per Tutti” di MediaWorld uno strumento pratico per sensibilizzare sull’abbattimento delle barriere anche nel mondo dei videogiochi, aprendo nuove opportunità anche a ragazzi e ragazze con disabilità. Non sono poi mancati momenti di leggerezza da fotografare e portare a casa con le istantanee Polaroid del progetto “Let’s say Cheese” di MediaWorld.

La colonna sonora ufficiale della 12esima edizione di #NonCiFermaNessuno, “Stai bene davvero?” – prodotta da Ondesonore Records, interpretata da Francesco Altobelli, Sofia Altobelli e dall’artista AI, Composito – ha scandito i momenti della giornata. R101 – radio ufficiale del tour – ha infine contribuito ad amplificare i valori della campagna anche in FM.

Un evento motivazionale, impreziosito dalle produzioni per il laboratorio creativo di Print Solution e dallo sviluppo online di Dna Creative Lab, che si avvia così verso i titoli di coda. Solo due tappe al termine di questa edizione: prossimo appuntamento martedì 12 maggio presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

#NonCiFermaNessuno 2026, le prossime tappe:

12 maggio – Napoli, Università degli Studi di Napoli Parthenope

20 maggio – Reggio Calabria, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Advertisement

Advertisement

Visite: 94