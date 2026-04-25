Facoltà Medicina Università Kore: al via la scuola di specializzazione in cardiochirurgia.

Con un enorme entusiasmo e orgoglio iniziamo il percorso della scuola di specializzazione in cardiochirurgia presso l’università Kore di Enna che mancava in Sicilia da un decennio. Grazie al presidente C. Salerno ed al magnifico rettore P. Scollo che hanno creduto e reso possibile questo processo. Ci impegneremo per assicurare agli specializzandi di questa disciplina una formazione di altissimo livello con collaborazioni internazionali che li rendano i migliori cardiochirurghi del futuro.

Pagina Facebook Khalil Fattouch

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