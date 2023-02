Neve a Enna: il sindaco dispone ordinanza di chiusura di tutte le scuole presenti in città per il 9 e 10 febbraio

Ordinanza di chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati e

per avverse condizioni meteo nelle giornate del 9 e 10 Febbraio 2023

IL SINDACO

 Viste le attuali condizioni meteo avverse con nevicate seppur moderate al di sopra dei

500 – 700 metri;

 Visto l’avviso diramato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile per il rischio

idrogeologico e idraulico che prevede, tra l’altro, un peggioramento delle avverse

condizioni meteo per l’intera giornata del 9 febbraio e buona parte di venerdì 10 febbraio

2023, con ulteriori precipitazioni a carattere nevoso con apporti al suolo non deboli e

nonché la possibilità di gelate che potrebbero determinare particolari criticità alla

viabilità urbana e extraurbana;

 Ritenuto, per come richiesto dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, di dover

attivare le procedure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile con particolare

riguardo a quelle previste per nevicate e gelate nel territorio;

 In considerazione che il Comune Capoluogo vede la presenza di notevoli autobus

provenienti da tutta la provincia che trasportano alunni frequentanti gli Istituti

superiori;

 considerato che tale situazione potrebbe avere evoluzioni tali da fare conseguire

problematiche connesse al mantenimento della sicurezza della popolazione e che

l’eventuale accumulo di precipitazioni atmosferiche a carattere nevoso e la formazione di

quantitativi di neve cumulati e di gelo potrebbe causare problematiche alla circolazione

stradale sia urbana che extraurbana;

 considerato altresì,

– che tale situazione potrebbe mettere in pericolo la sicurezza e l’incolumità pubblica:

– che sono state allertate tutte le strutture comunali competenti in ragione dell’evento;

– che è stata valutata la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta

la popolazione coinvolta dall’evento in questione;

– che, pertanto, si rende necessaria la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado

pubblici e privati, nelle giornate del 9 e 10 Febbraio 2023, in via prudenziale, per come

previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, ed a tutela della pubblica incolumità, e al

fine di diminuire per quanto possibile la circolazione veicolare e pedonale e rendere

maggiormente praticabili le strade cittadine al traffico veicolare;

– di sospendere, altresì, l’attività didattica di tutte le scuole ed istituti scolastici compresi gli

asili nido, nonché le attività scolastiche ed extrascolastiche e le attività esercitate dagli Enti

di formazione e delle Università presenti sul territorio comunale e disporre la chiusura totale

dei relativi plessi.

RITENUTO che:

 l’art. 3, punto c) del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 che stabilisce nel Sindaco

l’autorità territoriale di protezione civile;

 l’art. 108, comma 1 punto c) del D. Lgs. n° 112/98 disciplina le funzioni e compiti

amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

 Visto l’art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del

Servizio nazionale della Protezione Civile”

 l’art. 6 del D.Lgs. 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” che attribuisce al

Sindaco, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, le funzioni di vigilanza

sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture

afferenti alle rispettive amministrazioni;

 il Piano di Protezione Civile, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106

del 17/10/2016 prevede l’adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie

fasi di allarme ed evento in corso;

 si rende conseguentemente necessario stabilire specifiche misure o attività di protezione

civile, come previste dal presente provvedimento sussistendo i presupposti e le condizioni

per l’emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’Art. 50, punto 6 del D.

Lgs. 267/2000;

VISTE, altresì:

 la legge Regionale n.14 del 31 agosto 1998 – Norme in Materia di Protezione Civile;

 l’articolo 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della Legge Regionale Siciliana n. 16

del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali);

 l’art. 12 del D.Lgs.2 gennaio 2018 n.1;

 l’art. 50 punto 6 del TUEL;

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, per le giornate

del 9 e 10 Febbraio 2023

ORDINA

1) La sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e

grado pubblici e privati compresi gli asili nido pubblici e privati, nonché le attività

scolastiche ed extrascolastiche e le attività esercitate dagli Enti di formazione pubblici e

privati, delle Università presenti sul territorio comunale e la chiusura totale dei relativi plessi

ricadenti nel Comune di Enna;

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90

DISPONE

1) che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sulle pagine Web

del Comune di Enna.

2) di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:

 alla Prefettura di Enna;

 alla Questura di Enna;

 al Comando Provinciale Carabinieri di Enna;

 al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna;

 al Comando della Polizia Locale di Enna;

 al Comando dei VV. F. di Enna;

 al Presidente della Regione Siciliana;

 al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

 all’Ufficio Scolastico Provinciale;

 ai Dirigenti Scolastici;

 Alle Università del territorio di Enna;

 alla SORIS Sicilia;

 agli Organi di informazione

IL SINDACO

F.to Avv. Maurizio Dipietro

Visite: 153