Enna più bella, curata e accogliente: il valore silenzioso di chi sceglie di prendersi cura del territorio

Ci sono gesti che non hanno bisogno di proclami per lasciare il segno. Gesti concreti, quotidiani, spesso silenziosi, che nel tempo trasformano il volto di una città e restituiscono dignità a luoghi che appartengono alla comunità.

Da circa due anni, alcune delle aree più significative di Enna sono oggetto di un lavoro costante, meticoloso e continuativo di cura, manutenzione e valorizzazione. Un impegno portato avanti dalla famiglia Di Martino, coadiuvata da Paolo Di Venti, e sostenuto interamente a spese del Gruppo Di Martino.

Un’azione concreta che ha interessato punti nevralgici e simbolici della città: la rotonda di Ferrante a Enna Bassa, la zona Monte con il nuovo Parco Urbano, l’area verde del Castello di Lombardia. Luoghi diversi, ma accomunati da un elemento fondamentale: rappresentano spazi di passaggio, di incontro, di identità e di accoglienza.

Oggi queste aree parlano un linguaggio diverso. Parlano di ordine, decoro, attenzione. Parlano di una città che, in alcuni dei suoi punti più visibili e rappresentativi, riesce a presentarsi con un’immagine più curata, più viva, più rispettosa della propria bellezza.

Perché il verde pubblico non è soltanto ornamento. È il primo biglietto da visita di una comunità. È ciò che vede chi arriva, chi attraversa la città, chi accompagna un figlio al parco, chi passeggia, chi visita Enna per la prima volta. È una forma di accoglienza, ma anche una dichiarazione di amore verso il territorio.

Il lavoro svolto in questi anni non è stato occasionale né episodico. Al contrario, è stato un impegno giornaliero, fatto di presenza, controllo, cura dei dettagli, interventi continui e attenzione costante. Un lavoro che spesso non fa rumore, ma che si vede. E soprattutto si percepisce.

Lo percepiscono i cittadini, che sempre più spesso riconoscono il valore di questa iniziativa e ringraziano il Gruppo Di Martino per quanto fatto. Lo percepiscono le famiglie, i residenti, i visitatori, chi attraversa quei luoghi e nota una differenza concreta rispetto al passato. Lo percepisce Enna stessa, che attraverso questi spazi ritrova una parte della propria immagine migliore.

In un tempo in cui è facile parlare di appartenenza, il gesto più forte resta quello di agire. Prendersi cura di un’area verde, mantenerla viva, renderla ordinata e accogliente, significa assumersi una responsabilità verso la collettività. Significa credere che una città non si valorizzi soltanto con le parole, ma anche con la costanza dei fatti.

La famiglia Di Martino, insieme a Paolo Di Venti, ha scelto di contribuire in modo concreto al decoro urbano di Enna, intervenendo su luoghi che hanno un valore strategico e simbolico. Non soltanto spazi verdi, ma punti di rappresentanza della città: porte d’ingresso, aree panoramiche, luoghi legati alla memoria, alla quotidianità e all’identità ennese.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Enna, in questi punti nevralgici, appare più curata, più accogliente, più consapevole del proprio valore. Ed è proprio da questi esempi che può nascere una riflessione più ampia: la cura del territorio è una responsabilità condivisa, un patto morale tra chi vive la città, chi la amministra, chi la attraversa e chi sceglie di investirvi energie e risorse.

Perché una città bella non è mai il frutto del caso. È il risultato di attenzione, visione, lavoro e amore.

E quando qualcuno sceglie di prendersene cura con continuità, senza clamore ma con serietà, quel gesto diventa patrimonio di tutti.

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