l’ennese Enzo Savarino nuovo segretario regionale della Uila Uil

Enzo Savarino alla guida della Uila Sicilia: nuova fase per il sindacato agroalimentare

Cambio al vertice durante il congresso regionale: continuità e rinnovamento nella tutela dei lavoratori tra sfide occupazionali e lotta allo sfruttamento

Enzo Savarino,Ennese, è il nuovo segretario generale della Uila Sicilia, la principale organizzazione di categoria nell’Isola con oltre 33 mila iscritti. Succede a Nino Marino, che ha concluso il suo mandato intervenendo al congresso regionale svoltosi a Palermo, sottolineando il lavoro svolto negli anni: un impegno condiviso per abbattere silenzi e distorsioni attorno alle condizioni dei lavoratori agricoli e forestali, pur nella consapevolezza che restano ancora molte sfide da affrontare.savarino

L’assemblea dei delegati si è riunita in un albergo del capoluogo siciliano alla presenza della segretaria generale nazionale Uila, Enrica Mammucari. Nel suo intervento, ha evidenziato il valore della leadership di Marino, riconoscendone l’impegno, l’umiltà e la capacità di rafforzare diritti e rappresentanza sul territorio. Allo stesso tempo, ha espresso fiducia nel nuovo segretario Savarino, chiamato a proseguire nel solco dei valori fondanti del sindacato: radicamento territoriale, ascolto dei bisogni e difesa delle condizioni di lavoro.

Al tavolo di presidenza anche la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti. Il congresso ha inoltre definito la nuova segreteria regionale che affiancherà Savarino: Giuseppe La Bua e Mariangela Acquisto, mentre il ruolo di tesoriere è stato affidato ad Andrea Cavallaro.

Nel suo discorso programmatico, Savarino ha posto l’accento sul ruolo strategico di settori come agricoltura, forestale, industria agroalimentare, consorzi di bonifica e pesca, considerati fondamentali per contrastare la desertificazione occupazionale e lo spopolamento dell’Isola. Ha ribadito l’importanza del dialogo con le imprese sane e del sistema bilaterale per affrontare le criticità della filiera, tra cui caporalato, lavoro nero e sfruttamento.

Il nuovo segretario ha inoltre rivolto un appello alle istituzioni politiche, chiedendo riforme concrete e risposte efficaci, ribadendo al contempo la disponibilità al confronto ma anche la determinazione del sindacato nella mobilitazione a difesa della dignità del lavoro.

A chiudere, l’intervento di Luisella Lionti, che ha ricordato come lavoro dignitoso e salari adeguati rappresentino il cuore dell’azione sindacale della Uil. Un impegno ancora più rilevante per la Uila, da sempre in prima linea accanto ai lavoratori più vulnerabili nella lotta contro il caporalato. L’agricoltura, ha sottolineato, resta un’eccellenza della Sicilia, ma solo se fondata su qualità, competenze e legalità.

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