Nauta 2026: Il Salone Nautico del Mediterraneo riparte

Mercoledì 11 febbraio 2026 la conferenza stampa alle ore 10.30

Torna l’appuntamento di riferimento per la nautica del Sud Italia: la 24° edizione di Nauta, il Mediterranean Boat Show, aprirà le porte della sua nuova edizione il 27 febbraio 2026 alle ore 10:00, presso il polo espositivo SiciliaFiera di Misterbianco (Ct).

L’evento sarà presentato mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 10.30 nella hall dell’ufficio territoriale portuale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, all’interno del Porto di Catania.

Saranno presenti:

· Alessandro Lanzafame, Presidente di Eurofiere

· Francesco Di Sarcina, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

· Gaetano Fortunato, Consigliere nazionale di Confindustria Nautica,

· Massimiliano Lo Certo, Assessore alle Attività produttive, Sviluppo economico e rapporti con le imprese del Comune di Misterbianco

· Mario Schininà, Cronos srl, Exclusive Sponsor di Nauta.

L’edizione 2026 assume un profondo valore simbolico. In un territorio duramente colpito dai recenti eventi climatici e dai danni causati dal Ciclone Harry alle coste e alle infrastrutture portuali, Nauta si fa promotore della cultura della resilienza.

Tutte le novità saranno rese note nel corso della conferenza stampa.

