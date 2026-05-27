Michele Lambo presenta la sua prima raccolta di racconti “Percorsi Onirici” al Garage Arts Platform di Enna

Giovedì 28 maggio alle 19 Michele Lambo presenta la sua prima raccolta di racconti brevi “Percorsi Onirici” ad Enna, in compagnia di Patrizia Fazzi e Calogero Barba che dialogheranno con l’autore. Duranta l’incontro si alterneranno anche letture e proiezioni.

La presentazione si tiene presso il Garage Arts Platform (via Leonardo da Vinci 2 – Enna Bassa). Ingresso libero con tessera garage 25-26.

“Percorsi Onirici” si è classificato al secondo posto al Premio Letterario Navarro 2026 di Sambuca di Sicilia, categoria racconti editi.

Nell’intreccio degli otto racconti immaginari, corpo di questa raccolta, nati da memorie reali ed esperienze interiori, si susseguono storie ambientate in luoghi sospesi nel tempo, dove scompare il confine tra realtà, percezione e sogno.

Personaggi, differenti per vissuto e destino, sono accomunati da una medesima istanza: una chiamata silenziosa a prendere responsabilità verso se stessi.

Attraversando ostacoli, ciascun protagonista si troverà a compiere un salto di coscienza nell’affrontare la strada del cambiamento. Voci guida, prevalentemente interiori, talvolta incarnate da incontri inattesi, li accompagnano lungo esperienze anche surreali, verso una nuova consapevolezza di sé e del mondo.

Michele Lambo (1950, Caltanissetta) è conosciuto soprattutto per le sue sperimentazioni artistiche verbo-visuali e multimediali. Ha aderito al movimento Singlossia di Rossana Apicella insieme a Franco Spena, Ignazio Apolloni, Salvatore Salomone e Francesco Carbone ed è stato fondatore con Spena e Salamone dell’associazione “Marcel Duchamp” a Caltanissetta. Ha curato mostre e pubblicazioni d’arte. “Percorso Onirici” è invece il debutto nel mondo della narrativa, con una prosa diretta e semplice, un approccio ironico e critico alla situazione storica attuale e alla società occidentale.

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