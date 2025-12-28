Messina, Piazza Duomo gremita per lo showcase di Irama

Grande entusiasmo ieri sera e una Piazza Duomo affollata a Messina per lo showcase di Irama, inserito nel cartellone del Comune “I magici eventi del Natale a Messina”. Un appuntamento che ha richiamato migliaia di persone, con pubblico arrivato da tutta la Sicilia e dalla Calabria, molti fan erano presenti fin dalle prime ore della giornata.

Irama, tra gli artisti di maggior successo della scena musicale italiana contemporanea, ha conquistato il pubblico con uno show coinvolgente, fatto di emozioni, energia e grandi successi. Capace di fondere mondi, linguaggi e sonorità diverse con una scrittura intensa e riconoscibile, l’artista vanta 54 dischi di Platino, 5 dischi d’Oro e oltre 2,5 miliardi di streaming, confermandosi tra le voci più amate della sua generazione.

Il pubblico ha cantato e ballato sulle hit che hanno segnato la carriera di Irama, trasformando il cuore della città in una grande festa collettiva. Ad aprire la serata gli artisti messinesi Gesuè Pagano e Annalaura Princiotto e la milazzese Giada Giordano,

presentati dal giornalista Giovanni Remigare.

