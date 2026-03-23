Storie correlate

cepfas

CEFPAS, FP CGIL Caltanissetta: “Accesso agli atti incompleto e criticità nella procedura concorsuale per assistenti e collaboratori amministrativi”

Riccardo Marzo 20, 2026

CISAL Calabria e CISAL Sicilia: “Il 28 marzo a Messina per il Ponte, per il lavoro, per il futuro del Sud”

Riccardo Marzo 19, 2026

REGIONE SICILIA, LA CISL FP SI CONGRATULA CON MARGHERITA RIZZA

Riccardo Marzo 19, 2026

Ultime notizie

Dissesto idrogeologico, pubblicato il bando per la manutenzione del canale Passo di Rigano a Palermo. Schifani: «Intervento rilevante per la sicurezza idraulica della città»

Riccardo Marzo 23, 2026

“SOTTO SOPRA SHOW”: MERCOLEDÍ 25 MARZO ALLA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA, UNA GIORNATA SPECIALE PER I PADRI DETENUTI E I LORO FIGLI

Riccardo Marzo 23, 2026

Trail dello Zingaro, tra rinascita e sport. Polonia e Romania sul gradino più alto del podio

Riccardo Marzo 23, 2026

Messina: cantieristica navale, Fiom Cgil chiede investimenti per rilancio. Mercoledì focus dibattito con la partecipazione dell’autorità portuale, di sindacalisti e rappresentanti delle istituzioni

Riccardo Marzo 23, 2026