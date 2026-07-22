Mariani all’esordio su Ferrari e nel Tricolore GT Sprint al Mugello

Nel segno di una prestigiosa sfida, il 24-26 luglio il pilota eugubino classe 1999 può finalmente inaugurare la sua stagione: per la prima volta sarà al volante della Ferrari 296 Challenge del team MRNC12, che nel terzo round del Campionato Italiano condividerà in equipaggio con l’abruzzese Pierantoni. Le due gare sabato alle 15.55 e domenica alle 14.30 in diretta su Aci Sport TV (Sky 228)

Gubbio (PG), 22 luglio 2026. Dopo la sua prima annata in Gran Turismo lo scorso anno, Lorenzo Mariani può finalmente inaugurare il suo 2026 da corsa e il suo esordio stagionale porta ulteriori grandi sfide e importanti novità. Il pilota eugubino classe 1999 “salta” sulla Ferrari 296 Challenge e marcherà la sua prima volta al volante di una vettura del Cavallino al Mugello Circuit in occasione del terzo round del Campionato Italiano GT Sprint in programma nel weekend del 26 luglio. Esordio nell’esordio, Mariani marcherà anche la sua prima presenza in assoluto in una prova della massima serie tricolore.

Su uno dei circuiti più esaltanti, tecnici e allo stesso tempo temuti al mondo, il driver umbro si schiera al via della Ferrari preparata dal team MRNC12, guidato dal team principal e pilota Giammarco Marzialetti. Nelle scorse settimane la squadra di Civitanova Marche ha permesso a Mariani di effettuare due test in pista, al Misano World Circuit e proprio al Mugello. Per il weekend di gara sul tracciato toscano, ora il team lo affianca in equipaggio a Emiliano Pierantoni, gentleman driver abruzzese classe 1978 una volta a podio (a Vallelunga) nelle 4 gare disputate finora quest’anno. Mariani-Pierantoni disputeranno le due gare della categoria GT Cup iscritti nella classe Am.

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Nel programma del fine settimana tricolore al Mugello, dopo le prove libere di venerdì e le qualifiche di sabato mattina, le due corse prendono il via sabato alle 15.55 e domenica alle 14.30. Sia gara 1 sia gara 2 della GT Cup prevedono 50 minuti + 1 giro di durata e saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV (Sky 228, TvSat 52 e web).

Mariani dichiara in vista dell’esordio nel GT Italiano: “Sono emozionato ed entusiasta insieme. Si apre un nuovo capitolo della mia carriera, una seconda ‘fase’ nelle corse Gran Turismo, per la prima volta su una Ferrari e nella massima serie tricolore. In questo momento mi sembra di sognare a occhi aperti e non posso dimenticare l’imprescindibile sostegno della mia famiglia, l’appoggio di Angelo De Poi della concessionaria perugina CDP e il supporto di Giammarco Marzialetti. Ho testato la 296 Challenge, una GT entusiasmante con elevate potenze e un’aerodinamica sopraffina. Ammetto che ancora è un ‘mondo’ da scoprire e al Mugello, dove in particolare nei famosi tratti più veloci devi guidare pulito e alla perfezione, cercherò di adattarmi sempre di più fin dalle prove libere di venerdì. E’ un percorso che inizia con i migliori presupposti, dovrò prendere bene le misure e macinare più esperienza possibile. Sono molto curioso e non vedo l’ora di lavorare con la squadra e i miei compagni e di salire in auto e dare gas!”.

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