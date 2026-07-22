Le PMI siciliane superano i 200 milioni di euro di vendite su Amazon e si posizionano nella Top 5 nazionale: la Sicilia è la terza forza del Mezzogiorno

La Sicilia si posiziona al quinto posto nella classifica del Report annuale sull’impatto delle PMI attraverso Amazon e raggiunge un livello di vendite comparabile a quello di regioni come Veneto e Emilia-Romagna, confermandosi tra i territori più dinamici del Paese.

Sono oltre 1.000 le PMI siciliane presenti su Amazon, che nel 2025 hanno spedito più di 5 milioni di prodotti.

A livello nazionale, le PMI italiane che vendono su Amazon hanno realizzato nel 2025 complessivamente oltre 4 miliardi di euro di vendite e spedito oltre 100 milioni di prodotti in totale.

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Milano, 22 luglio 2026 – Le piccole e medie imprese siciliane che vendono attraverso Amazon entrano nella Top 5 delle regioni più performanti d’Italia secondo l’ultimo Report sull’impatto delle PMI. Con oltre 200 milioni di euro di vendite complessive e più di 5 milioni di prodotti spediti, la Sicilia raggiunge un livello di performance comparabile a quello di altre regioni del Nord Italia e lo fa con una produttività per impresa superiore. La Sicilia contribuisce, insieme a Campania e Puglia, a portare tre regioni del Mezzogiorno nelle prime cinque posizioni della classifica nazionale.

Nella Top 5 nazionale: la Sicilia supera alcune eccellenze del Nord Italia

Il posizionamento della Sicilia nella classifica nazionale è il dato che meglio racconta la forza del tessuto imprenditoriale siciliano nell’economia digitale. Con oltre 200 milioni di euro di vendite attraverso Amazon, la regione si colloca su livelli pressoché identici a quelli di Veneto e Emilia-Romagna. Questo è reso ancora più evidente dal confronto con i numeri del Piemonte: pur avendo un numero di partner di vendita molto simile, le oltre 1.000 PMI della Sicilia spediscono quasi il 20% in più di prodotti e generano il 26% in più di vendite, segno di una maggiore produttività per impresa.

Con circa 50 milioni di euro di vendite all’estero registrate attraverso Amazon, le imprese dell’isola dimostrano che la distanza geografica dai mercati europei non rappresenta più un limite quando il digitale diventa il canale privilegiato per raggiungere clienti in tutto il mondo. Ogni PMI siciliana attiva su Amazon vende in media oltre 5.000 prodotti all’anno, confermando un modello imprenditoriale solido e costante nella capacità di generare valore attraverso il digitale.

Un caso di successo dalla Sicilia: l’oro verde di Bronte supera i confini nazionali con Sciara

Un esempio eccellente di come le imprese siciliane stiano superando le distanze geografiche grazie al digitale, confermando la Sicilia nella Top 5 nazionale per vendite e produttività su Amazon, è Sciara – La Terra del Pistacchio. Nata circa dieci anni fa a Bronte (CT), nel cuore della patria del Pistacchio Verde DOP, l’azienda ha mosso i primi passi rifornendo le realtà locali prima di aprirsi al digitale e approdare su Amazon nel maggio 2020. Grazie alla presenza strategica all’interno della vetrina Made in Italy e all’utilizzo del negozio online, la PMI ha trasformato un’eccellenza tipica del territorio in un brand di respiro internazionale. Attraverso lo store, Sciara gestisce con successo la stagionalità di prodotti di punta come il panettone al pistacchio (presto diventato bestseller) e intercetta una forte domanda estera.

“La nostra realtà è nata a Bronte con l’obiettivo di valorizzare un prodotto unico come il pistacchio del nostro territorio, ma è stato l’approdo su Amazon a darci una vera e propria finestra sul mondo. Per noi l’e-commerce, e in particolare la vetrina Made in Italy, rappresenta un canale indispensabile per stabilire un filo diretto con i clienti, superando ogni barriera geografica legata alla nostra insularità. Con l’export che pesa il 70% sul fatturato totale, grazie ad Amazon non solo riusciamo a raggiungere moltissimi italiani all’estero che cercano i sapori di casa, ma abbiamo scoperto che fuori dai nostri confini c’è un’incredibile domanda per prodotti come la nostra granella, il croccantino o la crema 100% pistacchio, che è in assoluto il nostro prodotto più venduto sullo store, raggiungendo anche gli Stati Uniti. Sapere che la passione e l’artigianalità che mettiamo nel nostro lavoro quotidiano possono essere apprezzate in tutto il mondo con un semplice clic ci rende immensamente orgogliosi del percorso fatto”, ha dichiarato Corrado Emmolo, Responsabile aziendale Amazon di Sciara – La Terra del Pistacchio.

Il Sud Italia come motore dell’economia digitale nazionale

La storia e i dati della Sicilia non sono un caso isolato, ma l’espressione compiuta di una trasformazione più ampia. Le PMI del Mezzogiorno oggi trainano le vendite su Amazon: il Sud e le Isole hanno generato più del 40% del totale delle vendite registrate attraverso il negozio online. Nello specifico, hanno spedito il 43% di tutti i prodotti venduti attraverso Amazon nel 2025 – pari a oltre 50 milioni, quasi come il numero di abitanti della Spagna – contro il 37% spediti dalle PMI del Nord Italia e il 20% da quelle del Centro.

Amazon riconosce il ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese nel tessuto economico del Sud e si impegna a supportarne la crescita attraverso l’e-commerce. Per questo, da giugno di quest’anno, l’azienda ha messo a disposizione degli incentivi dedicati alle nuove PMI del Sud: un credito sulle commissioni di segnalazione fino a 500€ per i partner di vendita idonei che propongono i propri prodotti all’interno della vetrina Made in Italy. L’iniziativa è aperta ai nuovi partner di vendita Amazon che abbiano sede in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e che siano titolari di un marchio registrato e con prodotti disponibili sulla vetrina Made in Italy. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

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“I risultati raggiunti dalle piccole e medie imprese italiane su Amazon nel 2025 – oltre 4 miliardi di euro di vendite e più di un miliardo di export – dimostrano che il digitale è una significativa leva strategica a disposizione delle imprenditrici e degli imprenditori italiani per crescere e competere a livello globale. In particolare, la straordinaria performance del Sud Italia, che da solo genera più del 40% del valore complessivo delle vendite, racconta una storia di talento, determinazione e capacità imprenditoriale che merita di essere sostenuta con ogni strumento disponibile”. Ha commentato Ilaria Zanelotti, Director Seller Services di Amazon Italia. “Amazon è orgogliosa di essere al fianco di queste imprese con la tecnologia, la formazione e le infrastrutture logistiche necessarie per trasformare un’eccellenza locale in un successo internazionale. Ma sappiamo che per liberare tutto il potenziale delle PMI italiane serve una collaborazione strutturale tra settore privato e istituzioni pubbliche: semplificare le regole, abbattere le barriere normative all’export e investire insieme nelle competenze digitali. È questa la strada per fare del Made in Italy non solo un marchio di qualità, ma un motore di crescita per l’intero Paese”.

Le principali evidenze emerse dalla nuova edizione del report

Secondo il Report annunciato oggi da Amazon, nel 2025 le PMI italiane hanno raggiunto attraverso il negozio online oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive, spedendo più di 100 milioni di prodotti ai clienti in Italia e nel mondo. Un dato che equivale a più di 200 prodotti venduti al minuto, ogni giorno dell’anno.

Emerge dunque che le oltre 20.000 piccole e medie imprese italiane che utilizzano Amazon come canale di vendita hanno generato un totale di 10 milioni di euro di vendite al giorno. Inoltre, del totale delle vendite realizzate, più di 1 miliardo di euro viene dall’estero, a testimonianza della capacità delle PMI italiane di intercettare la domanda del Made in Italy al di fuori dei confini nazionali e del ruolo di Amazon come abilitatore per l’internazionalizzazione delle imprese italiane e per la promozione dell’eccellenza produttiva del Paese sul piano globale.

Amazon come alleato delle PMI: formazione, innovazione, Made in Italy e Ads

Il successo delle PMI italiane è il risultato dall’impegno costante di Amazon nel fornire strumenti, competenze e programmi dedicati alla crescita delle piccole e medie imprese. Attraverso programmi come Accelera con Amazon e le collaborazioni con Agenzia ICE e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’azienda supporta lo sviluppo delle competenze digitali degli imprenditori italiani, con percorsi formativi dedicati all’e-commerce, alla gestione della logistica e alle strategie di internazionalizzazione.

La vetrina Made in Italy ne è un esempio, rappresentando un canale privilegiato per la promozione dell’eccellenza italiana all’estero con oltre 5.500 aziende presenti e più di 3 milioni di prodotti messi a disposizione dei clienti in 11 Paesi del mondo. Inoltre, attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale generativa forniti da Amazon per ottimizzare le schede prodotto, migliorare le campagne pubblicitarie, gestire l’inventario e personalizzare l’esperienza cliente, le PMI possono cogliere tutti i vantaggi delle tecnologie che fino a poco tempo fa erano appannaggio esclusivo delle grandi aziende.

Un’opportunità che riguarda anche la capacità delle imprese di farsi conoscere e raggiungere nuovi clienti. Per le PMI, l’accesso a strumenti e canali pubblicitari ad alto impatto – come la streaming TV o le campagne video – ha storicamente rappresentato una barriera strutturale, legata ai costi di produzione, alla complessità di pianificazione e alla mancanza di risorse dedicate e altamente specializzate. L’intelligenza artificiale sta progressivamente abbattendo queste barriere, rendendo accessibili a imprese di ogni dimensione strumenti di gestione, supporto creativo e misurazione, oltre a formati pubblicitari che fino a pochi anni fa erano di fatto riservati alle grandi realtà. Secondo una nuova ricerca condotta da Amazon Ads su 300 responsabili marketing di PMI italiane, infatti, il 69% afferma che gli strumenti basati sull’AI hanno permesso alla propria attività di accedere a canali, formati e audience pubblicitarie che solo tre anni fa sembravano fuori portata.

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Amazon

Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per l’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Amazon punta ad essere l’azienda più attenta al cliente al mondo, il miglior datore di lavoro al mondo e il luogo di lavoro più sicuro al mondo. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e il Climate Pledge sono alcune delle innovazioni introdotte da Amazon. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aboutamazon.it e seguite Amazon.it su Instagram, Facebook e X.

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