Cinema, per la Sicilia l’Odissea è una storia di casa: settima in Italia per il film di Nolan

Nell’Indice dell’Odissea elaborato da Casinos.com la Sicilia segna 64,2 punti su 100. Sull’isola dove la tradizione colloca Polifemo e i Ciclopi, si cercano il film e il mito più del regista.

La Sicilia è la settima regione d’Italia più coinvolta dall’Odissea di Christopher Nolan, il film arrivato nelle sale lo scorso 16 luglio. Lo dice l’Indice dell’Odissea (IOD) elaborato da Casinos.com, che ha misurato su Google Trends, in tutte le venti regioni, l’interesse per quattro ricerche legate al film: l’Odissea, Christopher Nolan, la mitologia greca e la figura di Ulisse. La Sicilia ottiene 64,2 punti su 100, con un tratto particolare: cerca moltissimo il film in sé (90) e la mitologia greca (94), ma resta più tiepida sul nome del regista (75).

È l’isola che l’Odissea la conosce da sempre. La tradizione colloca proprio qui alcune delle sue tappe più celebri: Scilla e Cariddi nello Stretto di Messina, il ciclope Polifemo alle pendici dell’Etna, la terra dei Ciclopi lungo la costa ionica. Cuore della Magna Grecia, la Sicilia guarda all’Odissea come a una storia di casa più che come all’opera di un autore: cerca l’evento e cerca il mito, non tanto la firma di chi lo porta al cinema.

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In testa alla classifica nazionale ci sono il Lazio (91,2), l’Umbria (87,6), la Toscana (74) e l’Abruzzo (73). La Sicilia segue al settimo posto, mentre in fondo si colloca il Trentino-Alto Adige (13,3). Nel complesso l’Italia si divide in due: il Nord guarda all’Odissea soprattutto come film d’autore, il Sud soprattutto come mito, e la Sicilia sta con chiarezza sul secondo versante.

Il risultato arriva in un anno di segnali positivi per il Mezzogiorno. Secondo il Rapporto SIAE 2025, il Sud è l’unica macroarea del Paese cresciuta insieme nella spesa e nel numero di sale, in controtendenza rispetto a un cinema nazionale che vive ormai quasi solo d’inverno, con l’estate scesa sotto il venti per cento del pubblico. Per la Sicilia, terra dell’Odissea, un film così arrivato in piena estate è quasi un appuntamento dovuto.

“Per la Sicilia l’Odissea non è una storia lontana, è una storia di casa”, commenta Daniele Alfieri, analista di Casinos.com. “Scilla e Cariddi, Polifemo, i Ciclopi: la geografia del poema è quella dell’isola. Non a caso qui si cercano il film e il mito più del regista. Il richiamo non è la novità cinematografica, è il ritorno di qualcosa che appartiene al territorio”.

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