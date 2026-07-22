GRUPPO FS: OLTRE 1.000 BODYCAM PER IL PERSONALE DI FS SECURITY

dal 1° luglio estesa la dotazione a tutto il personale operativo

prosegue il percorso di innovazione tecnologica di FS per innalzare gli standard di sicurezza

Roma, 22 luglio 2026

Sono oltre mille gli operatori di FS Security (Gruppo FS) a indossare le bodycam, uno strumento introdotto con l’obiettivo di rafforzare la tutela del personale impegnato quotidianamente nelle attività di sicurezza a supporto del Gruppo FS.

A partire dal 1° luglio è stata, infatti, completata l’estensione della dotazione a tutti gli operatori di FS Security, contribuendo a un sistema ferroviario sempre più sicuro, resiliente ed efficiente, a beneficio dei viaggiatori, del personale e delle comunità, in collaborazione con le istituzioni e le Forze dell’ordine.

I dispositivi di sicurezza e il loro funzionamento sono stati presentati oggi nella Sala Esquilino della Stazione di Roma Termini alla presenza del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del Presidente del Gruppo FS, Tommaso Tanzilli, dell’Amministratore Delegato di FS Security, Pietro Foroni, e dell’Amministratore Delegato di FS Technology, Erminio Marco Iacomussi.

Attualmente 1.028 operatori di FS Security indossano le bodycam. Il numero salirà a 1.100 entro la fine del 2026, in linea con il piano di assunzioni della società, e raggiungerà circa 1.300 risorse entro il 2028.

L’introduzione delle bodycam per l’intero personale operativo costituisce il passo successivo di un percorso sperimentale iniziato nel 2025 realizzato in quattro regioni – Liguria, Puglia, Toscana e Lombardia – che ha consentito di testare sul campo l’efficacia dei dispositivi, ponendo le basi per l’estensione progressiva a tutto il personale. Gli esiti della fase di sperimentazione hanno confermato il valore strategico di tali strumenti per il contrasto agli episodi di aggressione, in un’ottica di prevenzione, deterrenza e maggiore sicurezza nei contesti operativi più esposti.

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Le bodycam sono integrate con la Security Control Room, sviluppata da FS Technology per la gestione dei flussi video live e registrati. In caso di attivazione del dispositivo di allarme, il sistema consente di rilevare in tempo reale la posizione dell’operatore e di inviare automaticamente una segnalazione alla sala operativa. In questo modo, il personale della Control Room può acquisire informazioni immediate sull’intervento in corso, geolocalizzare l’operatore e accedere contemporaneamente alle immagini e all’audio trasmessi dal dispositivo.

L’adozione delle bodycam si inserisce nell’ambito delle iniziative di innovazione tecnologica sviluppate da FS, per consolidare il sistema di prevenzione e presidio della sicurezza. L’introduzione di questi strumenti consente di elevare ulteriormente le misure di protezione dedicate al personale impegnato sul campo e di contribuire alla creazione di un contesto operativo e di viaggio più sicuro per i passeggeri e per il personale del Gruppo FS.

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