Maltempo: diverse strade a Enna chiuse al transito
Causa il maltempo che sta imperverando su tutta la Sicilia Centro Orientale il Comune di Enna ha emeso delle Ordinanze di chiusura al transito di Via Bagni e Via Nicosia per caduta calcinacci e altro;
È altresì temporaneamente chiuso il tratto di Via IV Novembre all’altezza.della.Villa Torre di Federico per la caduta di alberi sulla swde stradale. L’intervento di rimozione è in corso ma è reso difficoltoso dalla situazione meteo
Chiusa.anche la Via Torre di Federico per la stessa ragione
Non si registrano particolari danni a cose e, soprattutto, a persone
Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Enna si riunirà alle ore 17 per fare il.punto.della.situazione ed assumere le.decisioni relative