Ieri siamo intervenuti in Assemblea Regionale Siciliana in merito alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Tante risorse che potevano essere utilizzate in maniera oculata per cambiare il futuro della Sicilia verranno invece utilizzate senza una vera strategia ma obbedendo a mere logiche spartitorie e a visioni particolaristiche e clientelari.

On Fabio Venezia

