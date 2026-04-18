Storie correlate

Confartigianato Trasporti Sicilia ha partecipato alla Consulta regionale dei trasporti e della logistica

Riccardo Aprile 18, 2026

L’ECONOMIA DELL’INDIPENDENZA: NUMERI, TESTIMONIANZE E STRATEGIE PER CONTRASTARE LA VIOLENZA SULLE DONNE

Riccardo Aprile 17, 2026
marco greco

Il Consigliere Comunale del Pd Marco Greco: La proposta presentata dal Sen. PD Antonio Nicita di dimezzare le accise nelle isole maggiori è profondamente giusta.

Riccardo Aprile 17, 2026

Ultime notizie

turisti a enna

Enna, turisti per una settimana: : cosa visitare il secondo giorno: in giro per il centro storico – di Isabella Giaimo

Riccardo Aprile 18, 2026

RIFONDAZIONE COMUNISTA: EMERGENZA LOGISTICA E CARBURANTE IN SICILIA: SERVE UNA SVOLTA! NO IL PONTE

Riccardo Aprile 18, 2026

Roma ricorda Papa Francesco: il 21 aprile l’evento di Scholas Occurrentes a un anno dalla sua scomparsa

Riccardo Aprile 18, 2026
seminario conf1

Confartigianato Enna: seminario sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Riccardo Aprile 18, 2026