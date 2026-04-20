Impresa e Università: studenti dell’università di Catania alla scoperta dell’azienda agroalimentare Glorioso

Giovedì 16 aprile abbiamo avuto il piacere di accogliere presso i nostri stabilimenti gli studenti del primo anno del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università di Catania.

Un momento di confronto concreto e stimolante, durante il quale abbiamo condiviso il nostro approccio alla gestione della filiera: dalla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, fino al rigoroso controllo igienico-sanitario in ogni fase del processo produttivo. Particolare attenzione è stata dedicata sia alla produzione dei preparati carnei tradizionali, sia alla linea gluten-free, con un focus sulle procedure di registrazione e sul rispetto del Manuale di Autocontrollo (HACCP).

Crediamo fortemente nel valore della formazione e nel dialogo tra impresa e mondo accademico: aprire le porte della nostra realtà significa contribuire alla crescita di professionisti consapevoli, preparati e orientati alla qualità e alla sicurezza alimentare.

Un sentito ringraziamento al Prof. Barbagallo e al Prof. Cerruto per la disponibilità e la collaborazione, e a tutti gli studenti per l’interesse e la partecipazione attiva.

Siamo convinti che esperienze come questa rappresentino un ponte concreto tra teoria e pratica, capace di generare valore per il futuro del settore.

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