Storie correlate

Di Paola ( M5S): “Cateno, spero che l’esperienza negativa vicino a Schifani ti sia servita. Ricorda: l’uomo solo al comando non funziona”

M5S: “Nessuna apertura da Caltagirone a Cateno De Luca. Per allearsi occorre una comunione di valori e la condivisione di un percorso”

scuola formazione politica 2

Fratelli d’Italia: Al via dal 23 gennaio 2026 la Scuola di Formazione Politica a Enna e Caltanissetta.

Ultime notizie

assoro 1

Escursionisti degli Erei: il 24 gennaio Trekking Urbano ad Assoro e Leonforte

tifea 1

Nuoto: Ionut Tifea (Fenice Enna) si qualifica per i campionati italiani di categoria

foto sonik

Sonik annuncia il nuovo singolo “You Are My Destiny” Disponibile dal 28 gennaio 2026 su tutti i digital store

Liuzzo (Pld): “L’on. La Vardera ha messo nudo le distorsioni del sistema. Era quello che ci voleva”

