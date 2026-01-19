Al Ristorante Gardn di Pergusa la Conviviale dell’Accademia italiana della Cucina

Ci sono serate che non si contano in portate, ma in emozioni.

Accogliere la 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗶𝘃𝗶𝗮𝗹𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗰𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝘂𝗰𝗶𝗻𝗮 – 𝗗𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗘𝗻𝗻𝗮 è stato per noi un momento di grande valore.

Un incontro in cui la cucina si è fatta racconto, ricerca e visione.

Un menu pensato e raccontato dagli Chef Angelo di Di Dio, Sebastiano D’Urso e Angelo Laurino, in collaborazione con Giovanni Di Serio, la simposiarca Maria Rosa Platino e la Presidentessa Marina Taglialavore.

Un viaggio nei sensi fatto di consistenze, profumi e temperature.

La cucina molecolare come strumento di espressione, come ponte tra scienza e tradizione.

A conclusione della serata, la votazione dei partecipanti su cucina, staff, location e apparecchiatura ci ha conferito il 𝗣𝗶𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱’𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗼, la più alta onorificenza dell’Accademia.

Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e responsabilità.

𝙂𝙧𝙖𝙯𝙞𝙚 𝙖 𝙘𝙝𝙞 𝙝𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙫𝙞𝙨𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙤𝙞 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤.

È così che una tradizione continua a innovare.

📍 Viale dei Miti 72, Pergusa (EN)

📞 0935 541694

