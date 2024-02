L’IMPEGNO DI RCS PER LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA

La Rete Civica della Salute può fortemente incidere per raggiungere obiettivi sociali d’interesse generale facendo leva sulle istituzioni.

Invitiamo tutti a continuare a supportare la raccolta firme su Change la petizione “Scriviamola Insieme” lanciata da Parliament Watch Italia sull’uso migliorativo dei fondi per la democrazia partecipata in Sicilia. L’obiettivo è chiedere alla Regione di co-progettare una nuova legge che permetta ai Comuni di utilizzare in modo semplice, efficace e realmente partecipativo gli oltre 4 milioni di euro disponibili ogni anno per realizzare progetti presentati e scelti dalla cittadinanza.

Firma e fai firmare, coinvolgi ogni contatto nel tuo territorio, l’iniziativa riguarda ognuno di noi.

