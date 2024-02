Rifiuti, Fiadel-Cisal: “Bene nomina di Schifani a commissario, ora si

recuperi il tempo perduto”

Palermo, 29 febbraio 2024 – “Sui rifiuti la Sicilia ha il dovere di

voltare pagina: non possiamo più permetterci discariche sature, città

sporche e costi milionari per il trasporto fuori regione. Ci auguriamo

che la nomina del presidente Renato Schifani a commissario

straordinario per il completamento degli impianti, voluta dal Governo

nazionale, rappresenti un impulso decisivo per recuperare il tempo

perduto. E’ necessario aumentare sensibilmente la raccolta

differenziata nelle grandi città, dotare l’Isola di impianti moderni

ed efficienti e chiudere definitivamente l’era delle discariche in

Sicilia”. Lo dice Giuseppe Badagliacca del sindacato Fiadel Cisal.

