LEONFORTE CREA

ANTONIO PRESTI INCONTRA GLI STUDENTI

La Porta delle Farfalle è l’ultima monumentale opera scultorea che Antonio Presti dona a Librino, quartiere periferico della città di Catania, realizzata su un muro in cemento armato di oltre un chilometro e mezzo. Un’opera artistica dalla forte valenza etica e sociale che consacra l’impegno del mecenate siciliano per le periferie.

Antonio Presti condividerà questa esperienza con gli studenti leonfortesi in occasione di un incontro, nell’ambito della rassegna Leonforte crea, organizzata da Alberto Maria e Alessandro Aiello, durante il quale l’artista racconterà anche la sua ultra trentennale esperienza artistica.

“Chi conosce Presti sa quanto importanti siano i suoi progetti, volti sempre al sociale, sviluppati tramite la condivisione e la partecipazione di migliaia di persone, tra cui cittadini, studenti, artisti. Sentire dalla sua viva voce i grandi progetti che lo hanno reso noto in tutto il mondo è un’emozione enorme e lo sarà certamente anche per gli studenti leonfortesi” afferma Alberto Maria.

L’incontro è in programma giovedì 9 marzo 2023 alle ore 11 nell’auditorium del liceo Enrico Medi-Nunzio Vaccalluzzo, in via Vivaldi 2, a Leonforte (En).

Antonio Presti, presidente della Fondazione Fiumara d’Arte, ha dedicato il suo lavoro e il suo patrimonio personale per far trionfare l’arte in tutte le sue forme. Ha realizzato il Parco scultoreo Fiumara d’Arte, con opere di artisti di fama internazionale, donate alla Sicilia e ai siciliani, l’albergo museo Atelier sul Mare a Castel di Tusa (Me) in cui camere d’albergo diventano opere d’arte, e a Librino lavora da anni per creare una coscienza critica, un’identità sociale e civile attraverso il potente e universale linguaggio dell’arte. La Porta delle Farfalle, che sarà inaugurata a metà aprile, ha visto il coinvolgimento delle scuole del quartiere di Librino e dei Licei Artistici della Sicilia, uniti con l’unico obiettivo di costruire un futuro in nome dell’etica. Sono stati oltre 5.000 gli studenti attivi di 16 Licei artistici siciliani, circa 10.000 bambini delle nove scuole di Librino e le relative famiglie, più̀ di 50 tra artisti e architetti selezionati dalla Fondazione Fiumara d’Arte, in collaborazione con una rete di giovani curatori.

Il calendario di eventi di Leonforte Crea prosegue con altri appuntamenti prima dell’incontro conclusivo in programma il 22 marzo, giornata in memoria di Giovanna Maria.

Domenica 12 marzo si svolgerà una camminata esperienziale Leonforte, cammina! condotto da Carmelo Vanadia, interprete ambientale, guida escursionistica, osservatore e narratore di paesaggi, nonché fondatore di Georama Esplorazioni Contemporanee. “Si tratta di un invito all’esplorazione, alla riscoperta dei luoghi che da sempre hanno definito il nostro paesaggio e con cui provare a dipingerne di nuovi -spiega Vanadia-. Camminare, la più antica tra le pratiche di scoperta del mondo, consente di scovare antiche relazioni, leggere quelle presenti e immaginare quelle future. Per questo usciremo a piedi dal centro abitato con un’esplorazione dei confini tra paese e campagna, tra il “dentro” e il “fuori” del nostro immaginario. Il viaggio sarà un percorso ad anello. Dopo circa 6 Km di cammino, ci saranno momenti di narrazione, contemplazione e condivisione”. Non sono richieste particolari capacità atletiche, solo un buon paio di scarpe comode e la voglia di aprirsi alla scoperta.

