“Le vie del cibo della lunga vita” riparte dalla BIT di Milano con la seconda edizione
“Le vie del cibo della lunga vita” riparte dalla BIT di Milano con la seconda edizione
Milano, 13 febbraio 2026 – Lanciato proprio alla BIT di Milano un anno fa, il progetto “Le vie del cibo della lunga vita” riparte ufficialmente dalla stessa vetrina internazionale con la sua seconda edizione. A rappresentare la Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani (S.MA.P.) è stato il sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo, che ha tracciato un bilancio positivo delle attività svolte nel 2025 e ha annunciato la prosecuzione delle iniziative per il 2026.
Nato per rafforzare il legame tra dieta mediterranea e longevità, il programma si concentra sul territorio dei Monti Sicani. Qui si registra una concentrazione di centenari fino a quattro volte superiore alla media nazionale, superando in alcuni casi le celebri “Zone Blu” mondiali. Un fenomeno che ha attirato l’interesse di studiosi, turisti e operatori del settore agroalimentare.
“Le vie del cibo della lunga vita” punta a trasformare i Monti Sicani in un laboratorio vivente dedicato allo studio e alla diffusione di uno stile di vita sano, fondato su prodotti locali e tradizioni secolari. Le principali linee di azione includono la valorizzazione agroalimentare, con prodotti a chilometro zero come olio extravergine d’oliva, legumi, formaggi e grani antichi, simboli della dieta mediterranea autentica; l’organizzazione di eventi e itinerari che coinvolgono oltre venti sagre e manifestazioni locali con stand dedicati alla “Rete per la valorizzazione agroalimentare dei sapori sicani”; e lo sviluppo del turismo esperienziale, con visite guidate a frantoi, caseifici e aziende agricole, oltre a workshop sulla cucina salutistica e incontri con nutrizionisti e produttori locali.
Durante la presentazione alla BIT, il sindaco Salvatore Dazzo ha sottolineato come il 2025 abbia rappresentato “un anno di novità, consolidamento e crescita per il progetto, con un forte impatto in termini di promozione turistica e tutela delle produzioni locali. Per il 2026, l’obiettivo è ampliare la rete dei Comuni coinvolti e rafforzare la dimensione nazionale e internazionale dell’iniziativa, così da affermare i Monti Sicani come modello di longevità, sostenibilità e qualità della vita”.
La prima edizione de “Le vie del cibo della lunga vita” è realizzata dalla Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani (S.MA.P.) con il sostegno dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura. Collaborano l’Università di Palermo, il GAL Sicani, il Distretto Turistico Valle dei Templi, i Consorzi di Tutela Arancia di Ribera DOP e Olio EVO di Sicilia IGP, gli Istituti Professionali per l’Enogastronomia del territorio e la Cooperativa Agricola Zootecnia Tumarrano.