“Le vie del cibo della lunga vita” riparte dalla BIT di Milano con la seconda edizione

Milano, 13 febbraio 2026 – Lanciato proprio alla BIT di Milano un anno fa, il progetto “Le vie del cibo della lunga vita” riparte ufficialmente dalla stessa vetrina internazionale con la sua seconda edizione. A rappresentare la Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani (S.MA.P.) è stato il sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo, che ha tracciato un bilancio positivo delle attività svolte nel 2025 e ha annunciato la prosecuzione delle iniziative per il 2026.

Nato per rafforzare il legame tra dieta mediterranea e longevità, il programma si concentra sul territorio dei Monti Sicani. Qui si registra una concentrazione di centenari fino a quattro volte superiore alla media nazionale, superando in alcuni casi le celebri “Zone Blu” mondiali. Un fenomeno che ha attirato l’interesse di studiosi, turisti e operatori del settore agroalimentare.

“Le vie del cibo della lunga vita” punta a trasformare i Monti Sicani in un laboratorio vivente dedicato allo studio e alla diffusione di uno stile di vita sano, fondato su prodotti locali e tradizioni secolari. Le principali linee di azione includono la valorizzazione agroalimentare, con prodotti a chilometro zero come olio extravergine d’oliva, legumi, formaggi e grani antichi, simboli della dieta mediterranea autentica; l’organizzazione di eventi e itinerari che coinvolgono oltre venti sagre e manifestazioni locali con stand dedicati alla “Rete per la valorizzazione agroalimentare dei sapori sicani”; e lo sviluppo del turismo esperienziale, con visite guidate a frantoi, caseifici e aziende agricole, oltre a workshop sulla cucina salutistica e incontri con nutrizionisti e produttori locali.

Durante la presentazione alla BIT, il sindaco Salvatore Dazzo ha sottolineato come il 2025 abbia rappresentato “un anno di novità, consolidamento e crescita per il progetto, con un forte impatto in termini di promozione turistica e tutela delle produzioni locali. Per il 2026, l’obiettivo è ampliare la rete dei Comuni coinvolti e rafforzare la dimensione nazionale e internazionale dell’iniziativa, così da affermare i Monti Sicani come modello di longevità, sostenibilità e qualità della vita”.

La prima edizione de “Le vie del cibo della lunga vita” è realizzata dalla Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani (S.MA.P.) con il sostegno dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura. Collaborano l’Università di Palermo, il GAL Sicani, il Distretto Turistico Valle dei Templi, i Consorzi di Tutela Arancia di Ribera DOP e Olio EVO di Sicilia IGP, gli Istituti Professionali per l’Enogastronomia del territorio e la Cooperativa Agricola Zootecnia Tumarrano.

