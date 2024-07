Le R8 LMS di Tresor Audi Sport Italia affrontano il Mugello dalla terza e quarta fila

• Sesti in griglia Aka/Delli Guanti/Mazzola, appena davanti a Cola/Moncini/Van Berlo; entrambi gli equipaggi Audi nell’Endurance di domenica pomeriggio dovranno anche misurarsi con la prospettiva di handicap tempo aggiuntivo nei loro cambi pilota

Scarperia e S. Piero (FI) — Qualifiche infuocate e anche cortissime per gli equipaggi di Tresor Audi Sport Italia al Mugello. In Toscana il primo aspetto era scontato con le tre sessioni in programma nel pomeriggio con 31° di temepratura e l’asfalto oltre 51°, mentre la durata di 7′ a turno è stata dettata dal voler evitare di far coesistere in qualifica (come avverrà invece domani pomeriggio in gara) le categorie GT3 e GT Cup. Per la seconda tappa dell’Endurance tricolore che partirà domani alle 15:00 con diretta streaming sui canali del promotore e TV sul canale Sky 228, la R8 LMS N. 12 guidata nell’ordine da Pietro Delli Guanti, Alex Aka e Rocco Mazzola partirà sesta e la la N. 99 di Leonardo Moncini, Glenn Van Berlo e Andrea Cola settima. Pole position cumulativa per i leader del campionato Giancarlo Fisichella, Tommaso Mosca e Arthur Leclerc.

Nella prima sessione l’uomo dei quattro anelli meglio posizionato on classifica è stato Delli Guanti, quinto col tempo di 1’47″758. Il pugliese lo ha ottenuto al secondo tentativo, mentre Moncini sull’altra Audi ha spuntato il miglior crono (1’47″954) al terzo tentativo, valido come settimo miglior riusltato. Primato di sessione è stato appannaggio della Ferrari di Eliseo Donno (1’46″359). Nel turno intermedio, nel quale ha prevalso Mosca (1’47″055), a misurarsi sono stati i due nordici di Tresor Audi Sport Italia. Aka inizialmente era meglio piazzato, ma al momento di tirare le somme dopo tre giri completati era Van Berlo il migliore: sesto col tempo di 1’47″900, mentre il tedesco era ottavo in 1’48″125. Sommando i risultati dei due turni, la R8 LMS N. 99 passava in quinta posizione, proprio davanti ai compagni della N. 12.

L’ordine si invertiva ancora però nella sessione conclusiva, con entrambi i piloti impegnati scontenti del proprio risultato. Cola infatti si sentiva estremamente a disagio con l’assetto e il tempo ottenuto al primo tentativo di 1’48″127 era molto distante dal potenziale specie su un tracciato che gradisce, mentre Mazzola rimpiangeva che il suo tempo di 1’47″511 potesse essere migliorato di almeno tre decimi senza una escursione nella ghiaia nella “esse” Scarperia/Palagio. Il miglior tempo dell’ultima sessione è stato ancora siglato da Donno in 1’45″922, peraltro distante dai record della categoria, tutti stabiliti in condizioni ambientali più amichevoli in gara autunnali.

Alla fine della terza qualifica il potentino insieme ad Aka e Delli Guanti tornava davanti all’altra Audi: al sesto posto, che è dove partirà domani rispetto alla N. 99 che muoverà dalla settima posizione, in una Endurance che si annuncia molto selettiva. Non solo per il caldo: la vettura oggi seconda in campionato distribuirà tra Aka, Delli Guanti e Mazzola 24″ di handicap tempo aggiuntivo durante le soste ai box per il bel risultato sulla pista di Vallelunga. Analogo fardello attende anche l’equipaggio della N. 99, ma Cola, Moncini e Van Berlo essendosi piazzati quarti a Roma avranno meno tempo per scalpitare in pit lane nei cambi pilota: 12″ supplementari rispetto alla normale sosta.

