Solo il pronostico è impossibile ad Ascoli

Domani dalle 8.30 le sfide decisive della 65^ Coppa Paolino Teodori. Le ricognizioni hanno aperto uno scenario ampio di pretendenti al successo assoluto e di categoria tra i protagonisti del Campionato italiano Supersalita. Cassibba, Conticelli, Di Fulvio, Faggioli, Fazzino, Lombardi, Merli, Petit e Torsellini tra i certi protagonisti. Le gare su ACI Sport TV

Ascoli Piceno, 27 giugno 2026. Difficile ogni previsione sul possibile vincitore della 65^ Coppa Paolino Teodori dopo la giornata che ha visto i 228 piloti ammessi al via, svolgere le due manche di ricognizione sui 5.031 metri tra Colle San Marco e San Giacomo. La gara organizzata dal Gruppo Sportivo Automobile Club Ascoli Piceno Fermo è il quarto round del Campionato italiano Supersalita e sesto del FIA European Hill Climb Championship, oltre che appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna zone nord e sud. Il via alle 8.30 di domani, domenica 28 giugno, in streaming su ACI Sport TV e @Campionato Italiano Supersalita, con le categorie Racing Start, alle 10.30 il live si amplia al canale 228 di Sky e 52 Tivùsat. Gara 2 dalle 14.00.

Una rosa di pretendenti al vertice della classifica della gara marchigiana decisamente ampia, come quello per il successo nelle diverse categorie. Il caldo e le caratteristiche del tracciato hanno rimescolato le carte. Ottimi riscontri sono arrivati sin dalla mattina per il giovane siracusano di Melilli Luigi Fazzino che ha confermato molte scelte fatte sull’Osella PA 30, mentre le due salite di prova hanno portato il Team Puglia ad optare per scelte più precise in vista della gara sulla Osella PA 30 affidata al potentino di Vimotorsport Achille Lombardi. Prove faticose per il trentino della Pintarally Christian Merli per via di una fastidiosa emicrania e poi uno spegnimento della Nova Proto NP 01 Cosworth, in partenza nella prima manche. Si lavora sulla Nova Proto NP 01 su precise indicazioni di Simone Faggioli. Il fiorentino di Best Lap appena rientrato dall’America è intento a riprendere appieno il feeling con la versione NP 01 della Nova Proto con cui è ad un solo punto dalla vetta Tricolore. Chi comanda la classifica di Supersalita è Stefano Di Fulvio che ha risolto istantaneamente con il team di famiglia una noia alla turbina che ha mandato in protezione il propulsore turbo della Nova Proto NP 01. Anche Mirko Torsellini, il senese che condivide attualmente il 2° posto con Faggioli, ha trovato dei buoni riferimenti che sta ulteriormente affinando al volante della Nova Proto NP 01, mentre il compagno di squadra Franco Caruso studia attentamente il tracciato specialmente dopo il passo falso in America. Ritrova sempre più fiducia al volante della Nova Proto NP01 il trapanese Francesco Conticelli per cui sembra superata la fase di convalescenza al ginocchio. Buone prove ed in progressione per il francese Sebastien Petit, anche lui sulla NP 01 francese, mentre necessita di un pò di adattamento alla Wolf GB 08 Mistral che usa per l’occasione il lombardo Giancarlo Maroni Jr.. Prove concrete per il giovane etneo Michele Pugllisi decisamente a suo agio sul tracciato con la Nova Proto NP 03 Aprilia, dove ci sarà un appassionante sfida per la categoria delle auto spinte da motori di derivazione motociclistica, ad iniziare dal nisseno leader Andrea Di Caro che ha raccolto dati utili alla scelta di pneumatici e particolari d’assetto.

Prove in netta progressione per il foggiano Lucio Peruggini sulla Ferrari 296 con cui punta dritto alla categoria delle Gran Turismo, sebbene la minaccia costituita dal campano di RO Racing Giuseppe D’Angelo sulla versione 488 Evo della super car di Maranello sia concreta. Il bresciano della AF Motorsport Luca Tosini ha mostrato le proprie intenzioni al volante dell’Audi RS3 per il gruppo TCR. Prove di controllo generale sulla Volkswagen Golf 7 del calabrese Giuseppe Aragona, il driver cosentino di Piloti per Passione che ha rivisitato l’estrema auto di gruppo E1 per la rimonta dopo il passo falso di Trento, come il salernitano Alessandro Tortora su Peugeot 106 turbo. Duello annunciato con interpretazioni del percorso pressoché in fotocopia sulle Peugeot 308 Racing Start Cup, tra il salernitano dell’Ateneo Salvatore Tortora su Peugeot 308 ed il pugliese di Gretaracing Francesco Savoia. Il fasanese di Eganthia Corse Giovanni Angelini su MINI ha svolto una doppia manche già perfetta sulla MINI e può puntare all’allungo in testa alla Racing Start Plus, mentre per la Racing Start Turbo si annuncia spettacolare il duello tra Seat Leon Station Wagon del calabrese leader Salvatore Mondino e del reatino Antonio Scappa, con il padrone di casa Davide Gabrielli su auto gemella pronto a sferrare l’attacco in gara. Il campano Francesco Paolo Cicalese ha fatto valere l’esperienza in prova al volante della Honda Civic Type-R per le auto aspirate da 2000 cc, dove in classe 1600 Paolo Scarpelli, Vito Di Leo sulle Peugeot 106 e Francesco Pinto sulla Citroen Saxo, sono pronti ad accendere una scintillante gara.

Classifica C.I. Supersalita dopo 2 prove: Assoluta: 1 Di Fulvio p. 41; 2 Faggioli e torsellini 40; 4 Fazzino 38. Gruppo RS aspirate: 1 Scarpelli 51; 2 Pinto 24,5; Vassallo e Vettoretto 20. RSTB: 1 Mondino 55; 2 Gabrielli D. 37; 3 Aquila 35. RS+: 1 Angelini 40; 2 Tagliente G. 29; 3 Currenti 21. RS Cup: 1 Tortora S. 57,50; 2 Savoia 25; 3 Di Ferdinando 18. E1: 1 Magliano 32,5; 2 D’Acri 30; 3 Tortora A. 29,5. TCR: 1 Tosini 60; 2 Picchi 22,5; 3 Raffetti 15. GT Cup: 1 Gabrydriver 47; 2 Artuso 37,5; Parrino 37. GT SCup Div. 3: 1 Bellin e Nappi 25; 3 Pichler 20. GT SCup Div. 2: 1 Frijo 30. GT S Cup Div. 1: 1 Peruggini 60; 2 D’Angelo 42; 3 Del Prete 23. GT3: 1 Zanardini 35; 2 Iacoangeli 22; 3 Ghezzi 20. E2SH: 1 Gramenzi 45; 2 Dondi 20. CN: 1 Scarafone 55; 2 Giorgio 20; Capucci 12. E2SC-SS: 1 Di Fulvio 41; 2 Faggioli e Torsellini 40; 4 Fazzino 38. E2SC-SS Motori Moto: 1 Di Caro 60; 2 Puglisi 45; 3 Gregori 25. Under 25: 1 Picchi 22,5; 2 Ghirardo 22; 3 Segna 18. Dame: 1 Cuccioloni M.C. 65; 2 Prantl 50; 3 Mourtaji 43,5. Scuderie: 1 Best Lap 167; 2 Cosenza Corse 136; 3 Vesuvio 117.

Calendario Campionato Italiano Super Salita 2026: 15 – 17 maggio 55° Trofeo Vallecamonica (BS); 29-31 maggio 67^ Coppa Selva di Fasano (BR); 12-14 giugno 75ª Trento Bondone; 26-28 giugno 65ª Coppa Paolino Teodori (AP); 10-12 luglio 61ª Rieti Terminillo (RI); 21-23 agosto 61ª Trofeo Luigi Fagioli; 11-13 settembre 71^ Coppa Nissena (CL).

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