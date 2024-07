Al via il 53° Trofeo Vallecamonica

Scatterà domani, domenica 14 luglio il quinto dei sette appuntamenti del Campionato Italiano Supersalita che alla gara organizzata da AC Brescia incontra la serie FIA Europea. Fazzino, Faggioli, Lombardi, Degasperi, Caruso, Conticelli Schatz e Merli tra i primi attori annunciati. Live streaming dalle 8.30 e diretta dalle 10.50 alle 14.20 su ACI Sport TV

Malegno (BS), 14 luglio 2024. Il 53° Trofeo Vallecamonica ha acceso i motori del quinto appuntamento del Campionato Italiano Supersalita e del FIA European Hill Climb Championship, con validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna nord.

Due salite di ricognizione sugli 8,6 Km della Malegno, Ossimo, Borno, sono servite ai piloti a prendere dei riferimenti esatti ed acquisire dati per una efficace regolazione d’assetto sul tracciato le cui condizioni sono state rese impegnative dopo le abbondanti piogge delle ore notturne.

Il più disinvolto nella prima salita è stato il 24enne siracusano di Melilli Luigi Fazzino che su Osella PA 30 Zytek ha confermato i riferimenti, sebbene ancora qualche particolare da ottimizzare sul set up e delle probabili decisioni sui rapporti del cambio, ha ottenuto rispettivamente 3’52”97 e 3’48”336 nelle due manche. Simone Faggioli ha immediatamente individuato delle regolazioni all’assetto necessarie per la Nova Proto NP01-2 ufficiale per ottimizzarne il rendimento sul tracciato, dopo una prima manche con eccessivo sottosterzo accusato dal fiorentino di Best Lap ed un sospetto problema alla trasmissione che lo ha molto rallentato sul finale della seconda. Buon primo passaggio anche per il francese leader della serie europea Geoffrey Schatz, che ha trovato buon feeling con il tracciato percorso per la prima volta, sebbene un grip non ottimale ed un problema alla trasmissione che ne ha causato lo stop forzato nella seconda manche. Riferimenti confermati per il lucano Achille Lombardi al volante della Osella PA 21 4C turbo con la quale il portacolori Vimotorsport si è rapidamente trovato a proprio agio sul percorso. Prima salita impegnativa anche per il trentino Christian Merli su Osella FA 30 Evo LRM ufficiale che ha completato il tracciato con eccessivo sforzo dei freni. Alle prese con il grip a sorpresa dopo la pioggia anche i siciliani Francesco Conticelli, Franco Caruso e Samuele Cassibba sulle Nova Proto, come l’altro trentino Diego Degasperi su Norma. Un testacoda poco dopo il via e lo spegnimento della vettura, ha privato Cassibba della seconda salita. Sarà una accesa sfida tra i giovani delle sportscar Motori Moto con il senese Mirko Torsellini che è stato il miglior interprete del percorso nella prima manche sulla Nova Proto NP 03 Aprilia, mentre il giovane nisseno Andrea Di caro ha cercato conferma ai riferimenti al suo primo passaggio sul percorso lombardo, con alcuni dati da trasferire al Team Faggioli per delle regolazioni necessarie sulla vettura ed una progressione nel secondo passaggiio. Prove basate su assetto e pneumatici per l’umbro Filippo Ferretti, leader del tricolore Junior sulla Wolf GB 08 Thunder. Anche in gruppo CN sarà confronto di vertice sulle strategie, tra il frusinate Alberto Scarafone ed il pugliese Francesco Leogrande, con l’ausilio della Paco 74 Corse per il laziale e del Team Catapano per il fasanese. Numeroso, prestigioso ed appassionante il gruppo GT dove gioca in casa il poliedrico Mirko Zanardini su Lamborghini Huracan GT3, la punta del Lion Racing ha mostrato la sua familiarità col tracciato, sebbene il foggiano della RO Racing Lucio Peruggini su Ferrari 488 ha opportunamente affilato le armi, soprattutto contro l’altro padrone di casa Ilario Bondioni, anche lii su Ferrari 488 Challenge EVO in versione Super Cup curata da Superchallenge. Il calabrese Giuseppe Aragona ha confermato le scelte effettuate sulla Volkswagen Golf 7, con cui l’alfiere New Generation è in testa al gruppo E1, dove il bravo salernitano Alessandro Tortora insegue sulla energica Peugeot 106 turbo. Sebbene una consistente concorrenza europea il bolognese Manuel Dondi è stato il più efficace del gruppo E2SH sulla generosa ed agile Fiat X1/9 Alfa Romeo. Proficue anche le salite di prova del teramano Marco Gramenzi sulla Alfa Romeo 4C MG 01 Furore sempre più efficiente. In TCR la bravura e la familiarità con il percorso da parte del driver di casa Luca Tosini sarà determinante per l’ottimizzazione del rendimento dell’Audi RS3 LMS, anche contro il tenace salernitano Salvatore Tortora su Peugeot 308, al debutto sul tracciato camuno. Ha mostrato le sue intenzioni di comando nel gruppo Racing Start Plus il pugliese Giacomo Liuzzi sulla MINI turbo da da 1600 cc, anche se molto incisivi Angelo Galbassini su Honda Civic per le motorizzazioni aspirate da 2000 cc ed il calabrese roberto Megale su Peugeot 106 da 1600 cc.. La giovane Selina Prantl è per la prima volta in Vallecamonica sulla MINI di classe 2000. Le ricognizioni hanno dato un’idea precisa alla tarantina Anna Maria Fumo su Peugeot 308 di quanto sarà difficile in gara contenere agguerriti avversari come Denis Mezzacasa su Seat Leon Cup ed il trentino Alessandro Giovanelli su MINI. Iniziato a distanza il duello per la racing Start RSTB tra il reatino Antonio Scappa, che ha affinato la messa a punto della Seat Leon Station Wagon curata da DP Racing, con cui ha ottenuto i migliori riscontri di giornata, mentre il pugliese Oronzo Montanaro ha riservato l’attacco alla vetta sulla MINI di preparazione AC Racing per la gara, dopo due salite di verifica ed anche un cerchio “pizzicato” nella seconda manche. Sempre molta attenzione al giovane calabrese Salvatore Mondino che sulla MINI di classe 1600 è pronto ad insidiarsi. Tra le auto aspirate Eric Zerla su Honda Civic è stato il più disinvolto sul percorso casalingo, dove anche Paolo Venturi, oriundo della Valcamonica ed anche lui su Honda Civic, si è espresso bene. Spicca nuovamente il giovane Antonio Aquila su Peugeot 106 tra le 1.6 aspirate, mentre tra le 1400nel duello tra Peugeot 106m il lucano Gerardo Rosa, avrà molto da lavorare per respingere i certi attacchi dell’altoatesino Dietmar Gschnell, che nela seconda salita ha accusato una erogazione anomala.

Classifiche Campionato Italiano Supersalita dopo 4 gare: Assoluta: 1 Faggioli, p. 75; 2 Fazzino 62; 3 Conticelli F. 35. Racing Start RS: 1 Aquila 133,5; 2 Vassallo 110; 3 Venturi 75. Racing Start RSTB: 1 Mondino 131; 2 Montanaro 116; 3 Loconte 98. RS+ Aspirate: 1 Megale 72; 2 Bommartini 69; 3 Bisogno 44. RS+: 1 Liuzzi 107; 2 Prantl 99; 3 Loffredo 77. RS Cup: 1 Fumo 146; 2 Giovanelli 117; 3 Picchi 87,5. E1: 1 Aragona 155; 2 Tortora A. 123; 3 Freitag 98. TCR: 1 Tosini 145; 2 Tortora S: 135; 3 Angelini 98. GT: 1 Peruggini 141; 2 Iacoangeli 124; 3 Bondioni 79. E2SH: 1 Gramenzi 92; 2 D’Antoni 25; 3 Pancotti 21. CN: 1 Leogrande 132; 2 Scarafone 115; 3 Marinelli 35. E2SC: 1 Faggioli 150; 2 Fazzino 124; 3 Cassibba S. 100. E2 SC/SS: 1 Di Caro 80; 2 Ferretti 39,5; 3 Torsellini 38,5.

Calendario Campionato Italiano Supersalita: 26-28 aprile, 66^ Monte Erice (TP), CIVM sud; 10-12 maggio, 65 Coppa Selva di Fasano (BR), CIVM sud; 14-16 giugno, 73^ Trento – Bondone (TN), CIVM Nord; 28-30 giugno, 63^ Coppa Paolino Teodori (AP), CIVM nord sud; 12-14 luglio, 53° Trofeo Vallecamonica (BS), EHC, CIVM nord; 2-4 agosto, 59^ Rieti Terminillo – 57^ Coppa Bruno Carotti (RI), coeff. 1,5, CIVM nord sud; 30 agosto – 1 settembre, 59° Trofeo Luigi Fagioli (PG), coeff. 1,5, CIVM nord sud.

