Librizzi pronta ad accendere i motori

Completate le verifiche della competizione organizzata da Librizzi ASD e valida per il Trofeo Sud – Coppa Italia Slalom ACI Sport 5^ Zona, il Campionato Siciliano Slalom ACI Sport Delegazione Sicilia e il Trofeo dei Nebrodi 2026. Domani 75 concorrenti si sfideranno lungo il tecnico percorso della Strada Provinciale 126.

Librizzi (ME) 27 Giugno 2026 – Tutto pronto per la 4^ edizione dello Slalom Città di Librizzi, la manifestazione organizzata da Librizzi ASD che domani, domenica 28 giugno, vedrà affrontarsi lungo il percorso della Strada Provinciale 126 un totale di 75 concorrenti verificati, suddivisi tra 72 vetture moderne e 2 storiche 1 classica. La gara, valida per il Trofeo Sud – Coppa Italia Slalom ACI Sport 5^ Zona, per il Campionato Siciliano Slalom ACI Sport Delegazione Sicilia e per il Trofeo dei Nebrodi 2026, ha vissuto oggi una intensa giornata dedicata alle verifiche sportive e tecniche, trasformando il centro nebroideo nel punto di riferimento della specialità.

Le operazioni preliminari si sono svolte regolarmente tra il Bar Coffee Time e Piazza Giovanni Paolo II, dove piloti, team e addetti ai lavori hanno completato tutte le procedure previste dal programma. L’accoglienza riservata dagli organizzatori, dall’Amministrazione Comunale e dai numerosi volontari ha contribuito a creare un clima di grande partecipazione, confermando il forte legame tra la manifestazione e il territorio che la ospita.

Particolare apprezzamento è stato espresso dai concorrenti per le condizioni del percorso di gara, interessato nei mesi scorsi da interventi di manutenzione e sistemazione che hanno ulteriormente migliorato la qualità del manto stradale. Un lavoro importante che consentirà ai piloti di affrontare la sfida in condizioni ottimali lungo uno dei tracciati più apprezzati del panorama slalomistico siciliano. L’attenzione degli appassionati è naturalmente rivolta alla lotta per il successo assoluto, che vedrà impegnati alcuni tra i migliori specialisti della disciplina. Riflettori puntati sul catanese Silvio Fiore su Radical SR4 Suzuki 1150, vincitore delle ultime due edizioni in sede di verifica ha dichiarato: ”Le condizioni sono ottimali e l’obiettivo è quello di confermarsi ai vertici, provando a ripetere i risultati delle ultime edizioni.”

Giuseppe Bellini:”Ho preso parte a tutte le edizioni di questa gara e posso dire che il nuovo manto stradale ha ulteriormente migliorato un percorso già molto selettivo. Sarà una sfida impegnativa, ma cercheremo di esprimere al massimo il nostro potenziale per ottenere un buon risultato.”

Santi Leo:”Torno a Librizzi sempre con piacere e posso dire che, gli interventi sul percorso hanno migliorato ulteriormente la qualità e la sicurezza. Cercheremo di interpretare al meglio la competizione, con l’obiettivo di restare stabilmente nelle posizioni di vertice.”

Orazio Carfì:”Sono qui per la prima volta con questa nuova vettura, la Radical. Ho già preso parte a cinque o sei slalom e adesso l’obiettivo è quello di accumulare chilometri ed esperienza con questa macchina, così da crescere ulteriormente e rendere la mia competitività sempre più solida nel panorama del Campionato Italiano Slalom.”

Completate le verifiche sportive e tecniche, l’attenzione si sposta adesso sulla giornata agonistica. Domani mattina alle ore 8.00 è prevista la riunione obbligatoria dei conduttori in Piazza Giovanni Paolo II, nell’area allestita con palco. Alle ore 9.00 scatterà quindi la manche di ricognizione, seguita dalle tre manche ufficiali.

Fra poche ore Colla Maffone sarà animato dal Motor Fest & Sapori Librizzesi, iniziativa collaterale che accompagnerà concorrenti, appassionati e cittadini in un momento di aggregazione dedicato alla passione per i motori e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

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