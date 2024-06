Le massime serie nazionali accendono Pergusa

Domani 7 giugno si apre il terzo Aci Racing Weekend con le prove libere del Campionato Italiano Sport Prototipi, all’esordio stagionale, del Tcr Italy, del tricolore Autostoriche e dell’interessante serie internazionale Mitjet. Sabato qualifiche e le prime gare, domenica il clou con l ‘assegnazione del 4° Trofeo Città di Enna.

Pergusa(EN), 06 Giugno. Scatta domani con le prove libere il 3°Aci Racing Weekend all’Autodromo Ennese di Pergusa con oltre 100 piloti al via di 10 nazioni diverse, che si sfideranno in alcune delle serie Tricolori più spettacolari. Quest’anno in Sicilia si potranno ammirare le nuove monoposto Wolf, motorizzate Aprila del Campionato Italiano Sport Prototipi come le affascinanti vetture del Campionato Italiano Auto storiche, mentre si tratta di un grande ritorno per le vetture da Turismo con il TCR Italy e della prima volta in Sicilia per l’apprezzata serie internazionale Mitjet.

C’è grande attesa per l’esordio del Tricolore Prototipi, che vedrà la prima volta in pista della GB 08 Raiden, con uno schieramento di alto livello, nel quale spicca la presenza del detentore del titolo, lo svedese Emil Hellberg, che sicuramente vorrà salire in cattedra sin dal debutto. Talento ed esperienza per i due veterani dei prototipi come il comasco Davide Uboldi e il sassarese scalatore e pistard Omar Magliona e pronti a ricevere gli applausi della grande tribuna di Pergusa i siciliani Alessio Selvaggio, giovanissimo ennese al terzo anno nella serie, e gli esperti Giuseppe Nicolosi da Catania Davide Di Benedetto dalla provincia di Agrigento. Primi giri di pista per le Wolf con le prove libere dalle ore 9.00 e alle ore 13.00

Per quanto riguarda le vetture dotate di DSG con le Audi RS 3, Luca Franca che si è distinto a Misano e lo scalatore Angelo Marino, mentre atteso da protagonista con la Cupra Leon Matteo Roccadelli, in arrivo da un’ottima scorsa stagione con i prototipi. Prove libere per il Tcr Italy dalle 15.00 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 18.00

Tra i primi attori del Tricolore Autostoriche i vincitori dello scorso anno Massimo Ronconi e Giovanni Gulinelli su Porsche 930 di 3° Raggruppamento mentre saranno con la versione 935 della vettura di stoccarda Mario Pio Marsella e il pluricampione veneto di pista e salita Danny Zardo.

Spiccano In secondo raggruppamento nomi palermitani sulle Porsche con il già iridato Giosuè Rizzuto oltre a Salvatore e Raffaele Picciurro. Certamente da ammirare la Ford GT 40 del piemontese Mario Sala con Silvio Perlino.

Il Campionato Autostoriche prevede una sessione di prove libere nella serata di venerdì 7 giugno, al via dalle 18.20 alle 19.00.

Tra le 20 Mitjet che per la prima volta correranno sul circuito ennese tanti i candidati alla vittoria tra cui il noto youtuber Alberto Naska. Per loro prove libere dalle 14.30 alle 15.00 e dalle 16.40 alle 17.10.

Visite: 80