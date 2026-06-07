Guarcino Campocatino pronta ad emettere i verdetti

Dalle 10.00 di domani, domenica 7 giugno, le due gare del terzo appuntamento di Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche sul tracciato laziale. Riolo, Nocentini, Avitabile e Buttura in evidenza nei 4 raggruppamenti, come Cassibba nel Tricolore Auto Classiche

Guarcino (FR), 6 giugno 2026. Alle ore 10.00 di domani, domenica 7 giugno, il Direttore di Gara Fabrizio Bernetti darà il via alla Guarcino – Campocatino 2026. Saranno due le salite di gara del terzo appuntamento del Campionato italiano Velocità salita auto Storiche organizzato sui Monti Ernici dalla Scuola Guida Sicura di Frosinone, che delineeranno la classifica ed assegneranno i punti tricolori. Cerimonia di premiazione nell’ampio piazzale di Campoctaino alle 14.30. Completate le due manche di ricognizione lungo i 7 Km che uniscono la caratteristica città laziale, alla stazione climatica e di villeggiatura situata a oltre 1.800 metri sull’altopiano dei Monti Ernici occidentali.

Il miglior riscontro di giornata è stato per il campione in carica di 4° Raggruppamento Salvatore Totò Riolo che sulla PRC A6 BMW ha testato in modo efficace le regolazioni stabilite con il team. Il siciliano alfiere della Squadra Piloti Senesi ha preso ulteriori riferimenti per puntare all prestazione di vertice in gara. Ottimo interprete del tracciato laziale anche Emiliano Gerardi sulla iconica Ford Sierra RS Cosworth ed il driver di origine siciliana Giuseppe Valenti, in ottimo feeling con la Peugeot 205 ed il lucano Antonio Lavieri, ancora in fase di adattamento alla Lucchini SN 85. In ottima evidenza con il secondo riscontro sul percorso, il fiorentino pluri campione di 1° Raggruppamento, Tiberio Nocentini, che ha usato già in prova in modo efficace la generosa Chevron B19 Cosworth da 2000 cc. Si è portato immediatamente sotto i riflettori della categoria anche il nisseno Massimo Giuseppe Ferraro che ha ritrovato appieno la Lancia Fulvia Zagato curata da Campoli. Incisivo già dalle ricognizioni il napoletano di Palermo Francesco Avitabile, il driver Scuderia Vesuvio, ha pennellato il percorso con la muscolosa BMW 320 di 3° Raggruppamento e si è prenotato un ruolo da primo attore. Anche Massimo Campogiani su Volkswagen GolfGTI ha pensato al centro della scena di categoria e di classe TC1600. Sarà un altro confronto tra auto coperte quello per il successo in 2° Raggruppamento dove il portacolori Bologna Squadra Corse, Fiorello Perilli su Fiat 128 Rally, mira al vertice ed alla classe TC1300, mentre il veneto della Valdelsa Classica Andrea Buttura con l’energica Fiat Giannini 650 NP, ha spiccato in ordine generale ed in particolare in classe TC700. Il siciliano “Ghost” sulla AMS 176 ha preso le misure della strada verso il podio di categoria con l’unica biposto del gruppo.

Il ragusano di Comiso Giovanni Cassibba ha esordito sul tracciato laziale al volante della Osella PA 20/S BMW. L’esperienza del driver Ateneo lo ha agevolato nel prendere immediati riferimenti che lo proiettano verso un altro pieno di punti nel tricolore Auto Classiche. Ottime prove, tra le Classiche, per Adriano De Maio su Renault Clio Williams che ha ottenuto dei riscontri molto simili al tenace Luciano Acquisti su Peugeot 106.

Classifica Raggruppamenti CIVSA: 1° Raggr.: 1 De Angelis, p. 11,5; 2 Rinolfi 10; 3 Nocentini 8. 2° Raggr.: 1 Zambelli 15; 2 Calari 8,5; Bonafè 7. 3° Raggr. 1 Peroni G. 12; 2 Morandell 12; 3 Fognani 8. 4° Raggr.: 1 Rossi 12; 2 Pinto 8; 3 Riolo, Asta, Guidi e Valenti 7.

C.I. Classiche: 1 Cassibba 6; 2 Losi e Bertanza 5; 4 Frustagatti 4.

Calendario Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche 2025: 25-27 aprile 52^ Coppa della Consuma (FI); 24-26 aprile; 22-24 maggio 36° Bologna-Raticosa; Guarcino-Campocatino (FR) 5-7 giugno; 19-21 giugno Lago-Montefiascone (VT); 10-12 luglio 44^ Cesana – Sestriere (TO); 24-26 luglio 18° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 4-6 settembre 11^ Salita Storica Monte Erice (TP); 9-11 ottobre 9^ Coppa Faro (PU).

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