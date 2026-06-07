Sanità, Uil Sicilia e Palermo e Uil FP smentiscono partecipazione a riunione sul Presidio Dei Bianchi di Corleone.

Palermo. In riferimento all’articolo pubblicato sul quotidiano online Città Nuove-Corleone il 5 giugno 2026, relativo al presunto svuotamento di personale del Presidio Ospedaliero “Dei Bianchi” di Corleone, la Uil Sicilia e Uil Fp guidate da Luisella Lionti e Totò Sampino, precisano quanto segue. “Non avendo ricevuto alcun invito dal comitato in difesa dell’ospedale di Corleone – la cui esistenza ci risulta peraltro non nota – non abbiamo partecipato alla riunione citata nell’articolo. Pertanto – affermano i sindacalisti – prendiamo formalmente le distanze dalle informazioni pubblicate poiché nessuna iniziativa è stata sottoscritta o concordata dalla Uil con altre organizzazioni sindacali. Restiamo disponibili per eventuali chiarimenti”.

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