Sabato 7 maggio nella palestra comunale adiacente alla Palazzina della Cultura a Daverio, in provincia di Varese, si terrà l’evento-convegno “Alpi Food” dedicato al Made in Italy e al rilancio dei territori. Made in Italy, internazionalizzazione, export, PNRR, Denominazioni d’Origine Protette e fondi europei saranno appunto i temi al centro del dibattito.

All’evento parteciperanno alcune delle aziende che rappresentano le eccellenze della filiera alimentare della zona delle Prealpi ed i Governatori delle Regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria e il presidente della Provincia autonoma di Trento.

Abbiamo chiesto ad Antonio Marano, direttore commerciale di Fondazione Milano-Cortina 2026 da cosa nasca l’interesse a partecipare a questo evento.

“Innanzitutto dal rapporto personale con il Sindaco di Daverio Marco Colombo, in quanto essendo io di Varese, conoscevo già da tempo. Secondariamente gli ho fatto i complimenti nell’essere riuscito a unire un interesse del territorio nel concetto di Alpi Food, ma soprattutto per avere avuto l’intuizione dell’importanza dell’evento olimpico Milano- Cortina 2026 per tutto il territorio. Evento che chiaramente non riguarda soltanto la Lombardia, il Veneto e le due province autonome di Trento e di Bolzano, ma si tratta di un evento di portata nazionale in grado di valorizzare e promuovere tutti quelli che sono gli aspetti sociali e culturali, ma soprattutto la rappresentatività in qualità di prodotti agroalimentari di un territorio unico come questo. Questa è una manifestazione che perfettamente si integra per tutto quello che noi andremo a presentare nei prossimi mesi e anni su tutto il territorio. Auspico che tutti gli imprenditori di zona comprendano perché questo appuntamento sia così importante e fondamentale per le diversità dell’economia agroalimentare sul territorio unico”.

