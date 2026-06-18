“Enna d’Estate”, presentazione del cartellone estivo con un programma ricco di eventi e per il 2 Luglio il concerto di Ermal Meta

Un programma ricchissimo, con 24 eventi dal 28 giugno al 4 settembre, e il concerto di Ermal Meta per la Festa Patronale. È “Enna d’Estate”, il cartellone presentato questa mattina al Comune dal sindaco Vladimiro Crisafulli e dall’assessore al Turismo, al Commercio e al Terzo settore Marilisa Milano, alla presenza della Giunta comunale. L’obiettivo è offrire alla città e all’entroterra siciliano un programma attrattivo, inclusivo, trasversale e intergenerazionale, tra musica, teatro, danza, comicità, tradizione, sperimentazione, artisti affermati e talenti del territorio, valorizzando l’intero tessuto urbano ennese.

Fulcro del cartellone saranno i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Visitazione. Dopo la tradizionale processione e i giochi pirotecnici, spazio agli ennesi con il festival canoro della Madonna de Carusi e il format “Enna x Enna”, dedicato ad artisti locali selezionati, prima del concerto di Ermal Meta, cantautore di origini albanesi, impegnato sui temi della pace, reduce da Sanremo 2026 e vincitore dell’edizione 2018. Prevista anche una completa rivisitazione dell’illuminazione artistica, soprattutto nel centro storico, insieme alla valorizzazione degli spettacoli pirotecnici e dell’intera città.

Gli appuntamenti, diffusi da Enna alta a Enna bassa fino a Pergusa, coinvolgeranno piazze, quartieri e luoghi simbolo della città, con iniziative pensate per famiglie, giovani, adulti e appassionati dei diversi generi, con l’idea di includere festività di quartiere e ricorrenze religiose, includeremo appuntamenti a Sant’Anna, Fundrisi, Valverde e Sant’Agostino. Si parte il 28 giugno con lo spettacolo del Liceo N. Colajanni e si chiude il 4 settembre con Batteristi sotto le stelle. In mezzo, tra gli altri, Uccio De Santis, Antonio Interisano, il Corpo Bandistico “Città di Enna”, “C’erano una volta i Beatles”, Grazia Di Michele, Alessio Bondì, Song’s Sisters, Lunarossa, Deborah Iurato, Piera Grifasi, Women Quintet, Anita Vitale, Artemis Danza, Daniele Ronco, Roberto Ciufoli, Gaia Gentile, Mosa Pipitone e I Lautari, e per il 19 Luglio il recupero della tradizione con la Liscio Romagna Reunion. Inoltre, il 2 Luglio la festa sarà trasmessa da Maria Visión, mentre la messa della domenica mattina del 19 luglio andrà in diretta su Canale 5. Un programma ambizioso, reso possibile anche dal sostegno del mondo imprenditoriale ennese.

«Con questo cartellone vogliamo subito invertire la tendenza e rilanciare la nostra città – dichiara Crisafulli – Ringrazio le imprese private che hanno voluto investire su questo programma, dando un chiaro segnale di fiducia con oltre 150 mila euro, che si aggiungono ai 110 mila del Comune e ci consentono un cartellone più vasto senza ulteriori costi».

«Un calendario diversificato, pensato per rendere Enna più viva, accogliente e attrattiva – ha dichiarato l’assessore Marilisa Milano – e valorizzare il patrimonio storico, monumentale e culturale della città, le sue tradizioni e le eccellenze della nostra comunità».

«Ventiquattro eventi, molti dei quali prime regionali – ha spiegato Mario Incudine, consulente per gli eventi dell’estate 2026 – L’idea è permettere agli ennesi di uscire dall’isolamento dei social, incontrarsi, tornare a ballare e cantare assieme, valorizzando talenti locali e riappropriandosi di spazi di comunità. Mettiamo di lato i “luoghi comuni” della scontentezza e prendiamoci i “comuni luoghi” del centro storico, dei quartieri e delle piazze da Enna a Pergusa».

Il programma in allegato potrebbe subire delle variazioni

PROGRAMMA ESTATE ENNESE 2026

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30.

Domenica 28 giugno 2026 – Ore 21:00

Piazza Duomo

SPETTACOLO DELLA SCUOLA DEL LICEO CLASSICO N. COLAJANNI – P. FARINATO DI ENNA

L’I.I.S. “N. Colajanni – P. Farinato” di Enna, nell’ambito della Curvatura Teatro e Drammaturgia Classica del Liceo Classico “Napoleone Colajanni”, presenta “Donne di Ilio. La dignità nella sconfitta. Voci dalle rovine”. Lo spettacolo, curato dai docenti Patrizia Battaglia, Daniela Colella e Laura Paci con la regia di Elisa Di Dio, offre una rilettura intensa e attuale delle figure femminili della tragedia classica. Lunedì 29 giugno 2026 – Ore 21:00

Piazza Duomo

UCCIO DE SANTIS

Comico e cabarettista tra i più amati del panorama nazionale, noto al grande pubblico per il format televisivo “Mudù”. Uno spettacolo all’insegna della comicità popolare, dell’improvvisazione e del coinvolgimento diretto del pubblico. Martedì 30 giugno 2026 – Ore 21:00

Piazza Duomo

ANTONIO INTERISANO

Artista ennese apprezzato per la sua capacità interpretativa, propone un raffinato percorso musicale che unisce la tradizione lirica al repertorio classico napoletano, valorizzando alcune delle più belle pagine della musica italiana. Mercoledì 1 luglio 2026 – Ore 20:30

Piazza Duomo

CONCERTO DEL CORPO BANDISTICO “CITTÀ DI ENNA”

Tradizionale appuntamento con la musica bandistica, patrimonio culturale profondamente radicato nella storia della Sicilia. Un repertorio che spazia dalle composizioni classiche alle più celebri colonne sonore e musiche popolari. Giovedì 2 luglio 2026 – dalle ore 20:00

Piazza Europa

Nell’attesa dello spettacolo pirotecnico:

Esibizione dei “I ragazzi della MADONNA DEI CARUSI”

Tre artisti locali ENNA x Enna

Dopo lo spettacolo pirotecnico:

ERMAL META in concerto

Tra i più apprezzati cantautori della scena musicale italiana contemporanea, Ermal Meta propone un concerto capace di coniugare intensità poetica, qualità musicale e grande capacità comunicativa, attraverso i suoi maggiori successi.

Sabato 4 luglio 2026 – Ore 21:30

Piazza Balata

C’ERANO UNA VOLTA I BEATLES

Una lezione-spettacolo curata da Marcello Stella per IL SALONE DELLA MUSICA di Enna, dedicata alla leggendaria storia dei Beatles che ripercorre le tappe del successo dei 4 ragazzi di Liverpool attraverso l’ascolto dei loro brani più celebri. Un viaggio emozionante nella musica che ha segnato intere generazioni.

Sabato 11 luglio 2026 – Ore 21:00

Castello di Lombardia

GRAZIA DI MICHELE

Cantautrice, musicista e autrice tra le più autorevoli della canzone d’autore italiana, Grazia Di Michele offrirà al pubblico un concerto elegante e coinvolgente che intreccia musica, poesia ed emozioni. Mercoledì 15 luglio 2026 – Ore 21:00

Viale IV Novembre (fronte Umbriaco)

ALESSIO BONDÌ

Cantautore siciliano tra le voci più originali della scena indipendente contemporanea. Le sue composizioni fondono tradizione mediterranea, sonorità moderne e lingua siciliana in una proposta artistica autentica e innovativa. Giovedì 16 luglio 2026 – Ore 21:00

Viale IV Novembre

SONG’S SISTERS

Formazione vocale femminile che propone un repertorio raffinato tra swing, jazz, pop e musica internazionale. Uno spettacolo elegante e coinvolgente caratterizzato da armonie vocali di grande impatto. Sabato 18 luglio 2026 – Ore 21:00

Viale IV Novembre

LUNAROSSA – TRIBUTO A RENZO ARBORE

Uno spettacolo dedicato all’universo musicale di Renzo Arbore e dell’Orchestra Italiana. Un viaggio tra sonorità napoletane, ritmo, ironia e tradizione popolare reinterpretati con energia e originalità. Domenica 19 luglio 2026 – Ore 21:30

Piazza Municipio

LISCIO ROMAGNA REUNION

Una grande festa dedicata alla tradizione del liscio italiano con musicisti che hanno collaborato con il celebre Raul Casadei. Valzer, mazurche e polke accompagneranno il pubblico in una serata all’insegna del ballo e della convivialità. Sabato 25 luglio 2026 – Ore 20:00

Castello di Lombardia

EVENTO A CURA DELLA PRO LOCO

Una serata di intrattenimento per tutta la famiglia con concerto dedicato ai grandi successi di Claudio Baglioni e lo spettacolo del mago-comico Cris Claun, capace di unire illusionismo, comicità e coinvolgimento del pubblico. Domenica 26 luglio 2026 – Ore 21:30

Sant’Anna

DEBORAH IURATO – BATTISTI AL FEMMINILE

La cantante siciliana Deborah Iurato sarà protagonista di un emozionante omaggio al repertorio di Lucio Battisti, reinterpretato in chiave femminile. La serata sarà aperta dall’esibizione della giovane artista Giuditta Catalano. Lunedì 27 luglio 2026 – Ore 21:00

Piazza Duomo

PIERA GRIFASI – CONCERTO LIRICO

Soprano di riconosciuta esperienza artistica, interpreterà alcune delle più celebri pagine del repertorio operistico italiano, offrendo al pubblico una serata dedicata alla grande tradizione lirica. Venerdì 31 luglio 2026 – Ore 21:00

Pergusa – Piazza Ovidio

WOMEN QUINTET – NOTE DA OSCAR

Ensemble femminile composto da musiciste professioniste che propone un viaggio musicale tra le più celebri colonne sonore del cinema internazionale, in un concerto raffinato e coinvolgente. Lunedì 3 agosto 2026 – Ore 21:00

Piazza Municipio

ANITA VITALE

Attrice e interprete siciliana tra le più apprezzate della nuova scena teatrale isolana, porterà in scena uno spettacolo musicale dedicato ai più grandi successi di Mina, reinterpretati con sensibilità e personalità artistica. Venerdì 7 agosto 2026 – Ore 21:00

Piazza Duomo

IL BARBIERE DI SIVIGLIA – ARTEMIS DANZA

Spettacolo di danza contemporanea ideato e diretto da Monica Casadei che reinterpreta il celebre capolavoro rossiniano attraverso un linguaggio innovativo e coinvolgente. Una produzione di grande impatto visivo in cui danza, musica e teatro si fondono in una performance dinamica e spettacolare. Sabato 8 agosto 2026 – Ore 21:00

Chiostro Montesalvo

DANIELE RONCO – PARABOLA DISCENDENTE DI UN PADRE AMBIENTALISTA

Uno spettacolo teatrale intenso e ironico che affronta temi legati all’ambiente, alla famiglia e alle contraddizioni della società contemporanea, invitando il pubblico a una riflessione profonda e attuale. Lunedì 10 agosto 2026 – Ore 21:00

Piazza Duomo

ROBERTO CIUFOLI

Attore, comico e volto storico della televisione italiana, Roberto Ciufoli porterà in scena uno spettacolo brillante capace di alternare comicità, narrazione e coinvolgimento del pubblico. Sabato 15 agosto 2026 – Ore 21:00

Piazza Spirito Santo

GAIA GENTILE

Giovane artista pugliese dalla forte personalità interpretativa, propone un concerto che attraversa il repertorio pop contemporaneo con eleganza, energia e sensibilità artistica. Lunedì 24 agosto 2026 – Ore 21:00

Quartiere Fundrisi

MOSA PIPITONE – EVOLUZIONI SONORE

Musicista, compositrice e performer di respiro internazionale, presenta un progetto musicale che esplora nuove forme espressive attraverso la sperimentazione sonora e la contaminazione tra generi. Domenica 30 agosto 2026 – Ore 21:30

Piazza Valverde

I LAUTARI

Storico gruppo della musica popolare siciliana, da decenni protagonista della valorizzazione delle tradizioni musicali dell’isola. Un concerto che celebra identità, cultura e radici siciliane. Venerdì 4 settembre 2026 – Ore 21:00

Piazza Sant’Agostino

BATTERISTI SOTTO LE STELLE

Evento conclusivo della rassegna che unisce sonorità contemporanee, musica d’autore e influenze mediterranee. Una serata di grande energia e partecipazione destinata a coinvolgere pubblici di tutte le età.

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