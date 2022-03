Lavoro pubblico e scuola: martedì 22 manifestazione al teatro Biondo di Palermo con Maurizio Landini e i segretari nazionali di Flc e Fp

Palermo, 14 marzo – I temi del lavoro pubblico, della scuola e dell’intero settore della conoscenza saranno al centro martedì 22, al teatro Biondo di Palermo, a partire dalle 10, di una manifestazione della Cgil Sicilia con le categorie Fp e Flc regionali, alla quale parteciperà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. In programma anche gli interventi del segretario generale della Flc nazionale Francesco Sinopoli e di Michele Vannini, segretario Fp nazionale. Ma saranno soprattutto i delegati e le delegate a tenere banco in un’iniziativa che punta a mettere in luce i problemi di questi comparti e il ruolo e il valore della rappresentanza sindacale in vista del rinnovo delle Rsu, per cui si vota nei giorni 5,6 e 7 aprile. Dopo un’ introduzione del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, si susseguiranno le voci dei delegati, e gli interventi dei segretari di Fp e Flc. A Landini saranno affidate le conclusioni. Gli appuntamenti siciliani del segretario generale della Cgil proseguiranno nel pomeriggio con un’assemblea con i precari, alle 15,30 all’orto botanico e con altre iniziative.

Visite: 20