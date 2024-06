Il Gruppo Trinacria composto da 31 partecipanti membri e simpatizzanti, italiani di molte regioni, Belgi, Marocco

che hanno apprezzato moltisimmo questo Tour Sicilia e Isole Eolie CSI 2024 dal 06/06 al 13/06

Organizzato da Camiansa Viaggi e proposto da Trinacria Charleroi Belgio

Programma:

Fuori programma e sorpresa del Presidente Lavore che a l’inizio della visita di Catania riesce ad aver un’incontro (sorpresa) col Sindaco di Catania Enrico TARANTINO che ci riceve con grande cordialità e semplicità e ci fa scoprire le numerose opere dall’ingresso fino al suo officio e la sala consiliare….terminando insieme con “Il Ponte sullo stretto si farà…..”

1° giorno 06/06 giovedi: Charleroi – Catania

Partenza dall’aeroporto di Charleroi. Arivo all’aeroporto di Catania. Incontro con la nostra guida e partenza per la visita della città. Nel pomeriggio trasferimento a Siracusa, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

2° giorno 07/06 venerdi: Siracusa – Ortigia

Colazione in hotel e partenza per la visita di Siracusa, con l’area archeologica e l’isola di Ortigia. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio, rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3° giorno 08/06 sabato: Noto – Marzamemi

Colazione in Hotel e partenza per la visita di Noto, città del barocco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita di Marzamemi, famoso burgo sul mare. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento

4° girono 09/06 domenica: Taormina – Milazzo

Colazionein hotel e partenza per la visita di Taormina, la perla della Sicilia, con il suo teatro greco. Tempo libero per shopping. Pranzo libero. In serata arrivo a Milazzo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno 10/06 lunedi: Lipari

Colazione in hotel e partenza in aliscafo per Lipari. Sistemazione in hotel e visita dell’Isola. Petit déjeuner et depart en bateau pour Lipari. Pranzo in ristorante. Cena in hotel.

6° giorno 11/06 martedi: Mini Crociera Panarea e Stromboli

Colazione in hotel e partenza per la minicrociera di Panarea e Stromboli. Pranzo a sacco. Durante la navigazione verrà servita la tipica maccheronata eoliana accompagnata da vino locale e pane. In sera rientro a Lipari verso le 22.00/23.00. Notte in Hotel

7° giorno 12/06 mercoledi: Etna – Aci Trezza

Colazione in hotel e partenza per la visita dell’Etna, il piu alto e attivo vulcano d’Europa (3.350m) à Rifugio Sapienza ( alt. 1900mt) per ammirare un paesaggio lunare. Possibilità di salire a 2.950m con la teleferico. Pranzo in restarante. Dopo partenza per une promenade à Aci Trezza ou au centre commerciale. Hébergement à l’hôtel. Diner et nuitée.

8° giorno 13/06 giovedi: Catania – Charleroi

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il ritorno a Charleroi

Fine dei nostri servizi

NB : 28.6.23 La Trinacria di Charleroi ricorda aver scritto al Ministro delle Infrastrutture Matteo SALVINI ringrazziandoLo per aver finalmente rilanciato la Stà Stretto di Messina e sopratutto accelerato la finalità del progetto e lo ha invitato a Charleroi e chiesto con forza « una conferenza nel sito simbolo del Bois du Cazier di Marcinelle per confermare l’inizio dei lavori per questo progetto « EPOCALE 33OO m 2 pilastri di 385 m e una sola portata » che il mondo intero ci invidierà ma sopratutto unirà in 3 minuti la Sicila e la Calabria e tutta l’Italia per il benessere di tutto il SUD….e lavoro per tutti !!!

Il Primo Ministro Meloni è stato informato in tal senso come pure il Ministro Lollobrigida incontrato a Bruxelles e soprattutto il Ministro degli Esteri A. TAJANI incontrato lo scorso 8/8/23 al quale è stato rimesso la richiesta della Trinacria ricordandole le sue dichirazione “io saro’ il vostro referente….vedremo !!!

Per la prima volta Papa Francesco « al G7 di Bari » e l’Italia che si afferma essere un grande paese…..

