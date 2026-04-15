Un anno fa ad oggi giuravo come Assessore regionale di due dipartimenti difficili e complessi: energia, acqua e rifiuti ⚡💧♻️

È stato un anno senza mai fermarsi, portando avanti ogni giorno l’impegno di ottenere risultati concreti per la Sicilia e per i siciliani.

Insieme al mio predecessore Roberto Di Mauro abbiamo predisposto una azione in velocità, mettendo in campo mezzo miliardo di fondi comunitari che saranno decretati tra maggio e giugno del corrente anno.

Fondi FESR che diventano opportunità per Comuni, ATI e SRR: efficientamento energetico, illuminazione pubblica, idrogeno, condotte idriche, CCR e impianti di compostaggio, fino all’autoconsumo energetico 🔋.

Abbiamo anche riattivato molti fondi rimasti fermi per anni: oltre 60 milioni di euro di spesa corrente messi in campo come ad esempio per le Royalties, per progetti infrastrutturali che oggi sono cantieri attivi per scuole, parchi, parcheggi, riqualificazioni di centri storici. migliorando anche la mobilità locale 🚧🏫🌳.

Grande attenzione anche al settore delle dighe: dopo numerosi sopralluoghi e risoluzioni, siamo intervenuti sulla diga Trinità, sugli investimenti per la diga Olivo e sull’accordo per la diga Villarosa – che diventerà una best practice tra pubblico e privato 🌊 e mai si era investito come in questi anni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse dighe arrivando a quasi 8 milioni di euro di spesa.

Abbiamo proposto riforme importanti, come quella del settore idrico, per porre fine alle disuguaglianze tra province e garantire una governance efficiente e unitaria dove proprio oggi abbiamo completato L’ iter presso l’ ufficio legislativo e legale per i passaggio in assessorato regionale bilancio e successivamente con la deliberazione di giunta che sarà una proposta di legge per L’ assemblea regionale.

Inoltre, la norma approvata di “Sicilia Pulita” che permetterà a Comuni e Province di avere strumenti finanziari per il monitoraggio delle strade extraurbane e per la loro pulizia 🚜🧹.

Il settore energetico e’ quello che mi ha appassionato maggiormente. Misure che sono oggi norme come “Energia Solidale”, che offrirà alle famiglie con reddito medio-basso la possibilità di partecipare alla transizione energetica con modelli di autoconsumo e finanziamenti sul tema ⚙️.

Oggi, ad esempio in Commissione Ambiente, abbiamo affrontato anche il tema delle aree idonee e dell’accelerazione dei procedimenti su ambiti energetici sottoutilizzati quali quelli nei settori del geotermico, idroelettrico, idrogeno ed altri, già approvati, in corso di passaggio presso la Commissione Bilancio e l’Aula Parlamentare 📄🏛️.

Infine, Pasquasia: siamo arrivati finalmente al progetto definitivo dopo tanti anni, e sono certo che entro il termine del mandato arriveremo alla realizzazione ✅.

Ci aspetta ancora molto lavoro, che presto

rendiconteremo ai cittadini, con trasparenza e impegno.

Un grazie di cuore ai miei collaboratori, al mio Ufficio di Gabinetto, ai due Direttori Generali dei Dipartimenti che ho l’onore di guidare, e a ogni singolo dipendente 👏💪.

Continueremo a svolgere questo servizio alla Sicilia ed i Siciliani, con passione, competenza e dedizione

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