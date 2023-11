LA TERZA CONFERENZA DI SISTEMA DI CONFCOMMERCIO SICILIA

IN PROGRAMMA DOMANI E MARTEDI’ A SCIACCA, ECCO IL PIANO

DEI LAVORI SULLE STRATEGIE PER AFFRONTARE LA “PERMACRISI”

Palermo – 5 novembre 2023. Due giorni intensi di lavoro. Due giorni per affermare la centralità della Sicilia nel futuro del Mediterraneo. Due giorni per individuare le strategie necessarie ad affrontare la “permacrisi”, il rincorrersi di emergenze che mettono in ginocchio le imprese del terziario di mercato. Tutto questo, e molto altro, è la terza conferenza di sistema di Confcommercio Sicilia in programma domani, lunedì 6 novembre, e martedì al Verdura resort di Sciacca. Domani, in particolare, il momento riservato a direttori, dipendenti e dirigenti del sistema territoriale Confcommercio Sicilia. Alle 15,30 i saluti istituzionali e l’introduzione ai lavori di Vincenzo Costa, direttore Confcommercio Sicilia. Dalle 15,30 alle 18, al tavolo tecnico A la sessione sul tema: “Lavoro e welfare: scenari presenti e futuri”. Modera Silvia Carrara, direttrice Confcommercio Terre dell’Etna e del barocco Catania metropolitana. Intervengono Guido Lazzarelli, direttore centrale per le Politiche del lavoro e sindacali di Confcommercio nazionale (parlerà di “Confronto sugli strumenti normativi attuali e futuri al servizio della base associativa”); Liliana Astrologo, business partnership consultant Edenred (“Edenred e Confcommercio per la Sicilia”); Leonardo Cotronei, head of top&large beyond the core offer WindTre (“Analitycs, approccio strategico per orientare le decisioni aziendali”).

Il tavolo tecnico B, sempre dalle 15,30 alle 18, punterà l’attenzione sul tema “Confcommercio 5.0”. Modera i lavori Virginia Zaccaria, direttrice ff Confcommmercio Siracusa. Intervengono Luciano Gaiotti, direttore centrale Politiche e servizi per il sistema Confcommercio nazionale e direttore Edi Confcommercio (“Il digitale come strumento di resilienza e di sostenibilità delle imprese: il ruolo di Edi”); Fabio Fulvio, responsabile settore Marketing, innovazione e internazionalizzazione Confcommercio nazionale (“Strumenti confederali a disposizione del sistema”); Francesco Bozzoni, responsabile Piramis srl (“La nuova frontiera dell’etica imprenditoriale: l’importanza della protezione dei dati sensibili”); Giovanni Randazzo, referente Ups Randazzo (“Export control e internazionalizzazione: Randazzo srl e Ups partner di Confcommercio Sicilia per un nuovo sportello di servizi e opportunità”); Marco Ciraulo, responsabile prodotti e soluzioni Moneynet spa (“Pagamenti digitali: la via siciliana per la sostenibilità”).

Martedì 7 il momento istituzionale con la relazione di apertura del presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti; a seguire gli interventi di Patrizia Di Dio, vicepresidente Confcommercio nazionale; Giuseppe Caruana, presidente Confcommercio Agrigento; Luca Sammartino, vicepresidente Regione Sicilia; Giuseppe Pace, presidente Unioncamere Sicilia; Nuccia Albano, assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro; Elvira Amata, assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo; Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità; Edi Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive. Relazioneranno Josep Ejarque, professionista del destination marketing e destination management (“Il Mediterraneo come destinazione turistica: quali spazi e opportunità per la Sicilia?”); Andrew Agius Muscat, Mhra ceo Mediterranean tourism foundation (“Il Mediterraneo siamo tutti noi”); Andrea Appetecchia, responsabile osservatorio trasporti e logistica Isfort (“La Sicilia nell’evoluzione dei sistemi di trasporto nazionali e internazionali”); Francesco Tilli, senior strategic advisor Simest (“Gli strumenti Simest per la sostenibilità, la digitalizzazione e la competitività delle imprese sui mercati Meda alla luce delle nuove catene del valore”). I lavori saranno moderati da Nino Amadore, giornalista de “Il Sole 24 Ore”. Le conclusioni affidate a Gianluca Manenti, presidente regionale Confcommercio Sicilia.

