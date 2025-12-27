La “Strada degli Scrittori”

Lunedì 29 il primo corner multimediale con il video-racconto di Camilleri

AGRIGENTO – Si inaugurano ad Agrigento e nelle “piazze letterarie” di Capitale italiana della

Cultura 2025 i corner multimediali della “Strada degli Scrittori” per i viaggiatori che si

muovono fra la Girgenti di Pirandello, la Regalpetra di Sciascia, la vera Vigàta letteraria

di Camilleri e tante altre suggestive soste, tutt’intorno alla Valle dei Templi.

Appuntamento per l’inaugurazione della prima installazione lunedì 29, alle 11.30, nel

cuore di Agrigento, al Polo culturale di San Pietro, su via Pirandello, di fronte alla casa in

cui il drammaturgo abitò.

È Andrea Camilleri a fare da guida al viaggiatore in un caustico e profondo video-

racconto di dieci minuti per capire come si articolano le tappe della “Strada” che va da

Caltanissetta, con Rosso di San Secondo, a Porto Empedocle, toccando tante “piazze”

come la Donnafugata di Tomasi di Lampedusa, fra Palma di Montechiaro e Santa

Margherita di Belìce, come Sciacca e Sambuca di Sicilia con Tommaso Fazello e Navarro

della Miraglia, o Favara con Antonio Russello e così via.

Il Polo di via Pirandello, attivato dalla Diocesi di Agrigento e gestito dall’associazione

Ecclesia Viva, è il primo dei punti di incontro che saranno aperti anche negli altri centri

piccoli e grandi del percorso esaltato dal progetto “Le piazze della capitale”, realizzato

nell’ambito del dossier “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”.

La prima installazione al Polo San Pietro è frutto di una intesa fra la Strada degli Scrittori e

l’associazione Ecclesia Viva, nella logica della valorizzazione stabile del patrimonio

culturale dell’Arcidiocesi, in sintonia con la Fondazione Agrigento 2025.

I corner sono destinati a rimanere nel tempo come simboli di un’esperienza destinata a

prolungarsi oltre il 2025, lungo le articolazioni della “Strada” con i suoi riferimenti

letterari che, attraverso gli scrittori e i loro luoghi, indicano storia, bellezza, riscatto,

gastronomia. Con l’aiuto di Camilleri, primo “cicerone d’autore” della “Strada”.

Saranno presenti, fra gli altri, all’evento di apertura la presidente della Fondazione Teresa

Cucinotta, il direttore generale Giuseppe Parello, il vescovo Alessandro Damiano, il

sindaco Francesco Micciché, il direttore della “Strada” Felice Cavallaro, i rappresentanti

dei centri dove saranno collocati gli altri corner multimediali.

I prossimi corner in via di inaugurazione saranno installati a Caltanissetta (Palazzo

Moncada), Racalmuto (Casa Sciascia), Favara (Castello Chiaramontano), Palma di

Montechiaro (Castello Ducale) e Vigata-Porto Empedocle.

