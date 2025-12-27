La “Strada degli Scrittori” Lunedì 29 il primo corner multimediale con il video-racconto di Camilleri
La “Strada degli Scrittori”
Lunedì 29 il primo corner multimediale con il video-racconto di Camilleri
AGRIGENTO – Si inaugurano ad Agrigento e nelle “piazze letterarie” di Capitale italiana della
Cultura 2025 i corner multimediali della “Strada degli Scrittori” per i viaggiatori che si
muovono fra la Girgenti di Pirandello, la Regalpetra di Sciascia, la vera Vigàta letteraria
di Camilleri e tante altre suggestive soste, tutt’intorno alla Valle dei Templi.
Appuntamento per l’inaugurazione della prima installazione lunedì 29, alle 11.30, nel
cuore di Agrigento, al Polo culturale di San Pietro, su via Pirandello, di fronte alla casa in
cui il drammaturgo abitò.
È Andrea Camilleri a fare da guida al viaggiatore in un caustico e profondo video-
racconto di dieci minuti per capire come si articolano le tappe della “Strada” che va da
Caltanissetta, con Rosso di San Secondo, a Porto Empedocle, toccando tante “piazze”
come la Donnafugata di Tomasi di Lampedusa, fra Palma di Montechiaro e Santa
Margherita di Belìce, come Sciacca e Sambuca di Sicilia con Tommaso Fazello e Navarro
della Miraglia, o Favara con Antonio Russello e così via.
Il Polo di via Pirandello, attivato dalla Diocesi di Agrigento e gestito dall’associazione
Ecclesia Viva, è il primo dei punti di incontro che saranno aperti anche negli altri centri
piccoli e grandi del percorso esaltato dal progetto “Le piazze della capitale”, realizzato
nell’ambito del dossier “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”.
La prima installazione al Polo San Pietro è frutto di una intesa fra la Strada degli Scrittori e
l’associazione Ecclesia Viva, nella logica della valorizzazione stabile del patrimonio
culturale dell’Arcidiocesi, in sintonia con la Fondazione Agrigento 2025.
I corner sono destinati a rimanere nel tempo come simboli di un’esperienza destinata a
prolungarsi oltre il 2025, lungo le articolazioni della “Strada” con i suoi riferimenti
letterari che, attraverso gli scrittori e i loro luoghi, indicano storia, bellezza, riscatto,
gastronomia. Con l’aiuto di Camilleri, primo “cicerone d’autore” della “Strada”.
Saranno presenti, fra gli altri, all’evento di apertura la presidente della Fondazione Teresa
Cucinotta, il direttore generale Giuseppe Parello, il vescovo Alessandro Damiano, il
sindaco Francesco Micciché, il direttore della “Strada” Felice Cavallaro, i rappresentanti
dei centri dove saranno collocati gli altri corner multimediali.
I prossimi corner in via di inaugurazione saranno installati a Caltanissetta (Palazzo
Moncada), Racalmuto (Casa Sciascia), Favara (Castello Chiaramontano), Palma di
Montechiaro (Castello Ducale) e Vigata-Porto Empedocle.