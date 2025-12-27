La scomparsa dello scultore Lorenzo Reina/Sgarbi: «Il suo lascito è il coraggio di osare»

ROMA – Vittorio Sgarbi commenta la scomparsa di Lorenzo Reina, pastore, poeta, scultore, ideatore del Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina (Agrigento).

«Lorenzo Reina – ricorda Sgarbi – era una intelligenza vivida e fervida. Ci eravamo incontrati l’ultima volta nell’agosto del 2023, proprio tra le pietre del Teatro Andromeda, e mi aveva raccontato, con quell’entusiasmo coinvolgente che lo caratterizzava, nuovi progetti, nuove sfide.

Reina ha compreso, prima di molti altri, il valore del Paesaggio. E ha saputo unire la poesia con la terra. La sua terra, la Sicilia.

Il suo lascito più importante non è il Teatro Andromeda, ma il messaggio che si porta dietro: il coraggio di osare. Addio vecchio amico»

