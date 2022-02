Una settimana molto intensa per la Puleo che, nonostante la sosta dalla serie A2, è stata molto impegnata, sia con l’incessante lavoro per riordinare la squadra di A2 alla ricerca di altri punti per risalire la classifica, sia per la preparazione della Coppa Sicilia che la società petrosilena ha affrontato con i soli giovanissimi under 18.

I giovani petrosileni, guidati dal tecnico Stefano Rallo, sabato scorso sono stati protagonisti nella Coppa Sicilia organizzata al Palacus di Palermo dal Comitato Regionale Sicilia e dalla società ospite; i Petrosileni nella prima gara mattutina, hanno perso contro i veterani dell’Alcamo, e nel pomeriggio hanno giocato contro la Palermo Pallamano, società organizzatrice perdente ai rigori contro l’Aretusa.

De Vita e compagni, carichi e determinati hanno lottato come leoni contro la favorita Palermo, imbottita di diversi giovani della prima squadra di A2, per conquistare la terza piazza, prendendo subito il largo fino al 3-12, sotto gli occhi increduli degli avversari. In seguito i palermitani hanno ripreso in mano la partita, inseguendo e accorciando le distanze fino al -2 del secondo tempo, ma con una porta blindata da Nicolas Vinci e una difesa arcigna, i ragazzi di Rallo sono tornati a dominare la gara fino alla vittoria finale sul 25-31.

Grandi protagonisti Antonino Marino cecchino con i tiri dalla distanza, Girolamo De Vita, Andrei Asimionesei, Sergio Mistretta, Giorgio Mannone, Gaspare Pantaleo, Bruno Pipitone e il portierone Nicolas Vinci; una vittoria di un gruppo che pur giovanissimo, viene fuori col carattere di chi ha imparato a lottare e vincere grandi battaglie, come i titoli conquistati nelle categorie giovanili.

Visite: 65