La notte delle radici. Al Teatro Massimo Iocomprosiciliano e Comune di Palermo hanno istituito il registro dei siciliani famosi all’estero

Partire o restare è diventato partire e tornare. La ‘notte delle radici’ che si è svolta martedì sera nel foyer del teatro Massimo di Palermo ha raccontato il lacerante dualismo nel cuore dei siciliani che per scelta o per necessità hanno costruito la propria vita all’estero. Iocomprosiciliano ed il Comune di Palermo, su input del vicesindaco Carolina Varchi, hanno lanciato l’idea di un bentornato a casa per i nostri conterranei che hanno rappresentato con il loro impegno e la loro abnegazione la migliore Sicilia. Alla presenza del sindaco di Palermo Roberto La Galla, dell’assessore regionale si Beni culturali Francesco Scarpinato e dell’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Arico è stato presentato il ‘”Libro delle radici’, un registro impreziosito da una copertina realizzata dall’ artista siciliano Francesco La Rosa, che raccoglierà le firme dei siciliani illustri. ll primo a firmare il ‘libro delle radici’ è stato Celestino Drago originario di Galati Mamertino, tra i più famosi chef degli Stati Uniti. Alla serata hanno preso parte molti dei sindaci che hanno partecipato al bando del Ministero degli Esteri per la promozione del “Turismo delle Radici”, un progetto che punta a valorizzare i piccoli borghi sotto i 5000 abitanti e le zone rurali. In collegamento con Los Angeles personalità politiche di origine siciliana Antonio Villaragosa, Joe Buscaino, Julian Gold sindaco di Beverly Hills ed il professor Vito Campese. Gli ospiti hanno poi degustato prodotti agroalimentari fortemente identitari della tradizione e della cultura siciliana: i formaggi classici e le nuove elaborazioni, olio di oliva, dai blend del palermitano Nocellara, Cerasuola, Biancolilla alla monocultivar di Nocellara del Belice della Sicilia e le preparazioni salate degli chef Chef Filippo Ventimiglia, Gianvito Gaglio e Francesco Piparo e del pastry chef Giovanni Catalano hanno raccontato i sapori della tradizione culinaria regionale. La serata è stata allietata dall’esibizione canora di Ester Pantano, attrice reduce dal successo de ‘I Leoni di Sicilia’.

