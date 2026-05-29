La fortuna premia i soci dell’Automobile Club Enna: Un socio della delegazione ACI di Piazza Armerina vince un IPad Apple Air nella Campagna incentivazione rete ACI 2025

La fortuna sorride ai soci dell’Automobile Club Enna. Nell’ambito della “Campagna di incentivazione rete ACI 2025”, promossa a livello nazionale dall’Automobile Club d’Italia e rivolta ai nuovi associati e ai soci che hanno rinnovato la tessera nel corso del 2025, un socio storico della Delegazione ACI di Piazza Armerina è risultato tra i vincitori dell’estrazione nazionale.

Il Sig. Gruttadauria, da anni socio dell’Automobile Club Enna attraverso la delegazione di Piazza Armerina, si è aggiudicato un prestigioso iPad Apple Air 11 Wi-Fi + Cellular 128GB, importante riconoscimento che testimonia la partecipazione e la fiducia dei soci nelle iniziative promosse dalla rete ACI.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Automobile Club Enna, che continua a distinguersi sul territorio provinciale attraverso una rete di delegazioni da sempre vicina alle esigenze degli automobilisti e dei cittadini, capace di garantire servizi efficienti, assistenza qualificata e una costante presenza istituzionale.

Particolare apprezzamento viene rivolto alla Delegazione ACI di Piazza Armerina, realtà dinamica e fortemente radicata nel territorio, che quotidianamente rappresenta un punto di riferimento per i soci e contribuisce alla diffusione delle iniziative promosse dall’ACI.

La consegna ufficiale del premio si è svolta alla presenza della responsabile della delegazione Valentina La Paglia, del Direttore dell’Automobile Club Enna, dott. Maurizio Colaleo e dell’Account Manager Regione Sicilia della Direzione Territorio & Network ACI, Ing. Giuseppe Mannello.

Nel corso dell’incontro il direttore Colaleo ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dall’Automobile Club Enna e dalle sue delegazioni nel rafforzare il rapporto di fiducia con i soci e nel promuovere i valori associativi dell’ACI. In tale contesto la tessera ACI non rappresenta solo uno strumento di assistenza all’automobilista ma anche un segno concreto di fiducia verso una Istituzione impegnata nella promozione della sicurezza stradale e della mobilità.

Il socio vincitore ha espresso soddisfazione per i servizi ricevuti negli anni, evidenziando la tranquillità di poter contare un supporto costante sia durante gli spostamenti sia nella vita quotidiana , grazie ai servizi accessori garantiti dalle tessere ACI . Un rapporto di fiducia consolidato nel tempo che lo ha portato ad estendere l’associazione anche ai propri familiari.

L’Automobile Club Enna rinnova così il proprio impegno al servizio del territorio e dei soci, confermando la volontà di continuare a valorizzare le delegazioni provinciali e a sostenere iniziative che favoriscano partecipazione, vicinanza e fidelizzazione.

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