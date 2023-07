LA FILLEA CGIL ENNA SI PREPARA ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA DEL 7 OTTOBRE

Approvazione del Bilancio consuntivo 2022, discussione sulle problematiche del comparto e preparazione alla grande manifestazione di Roma del prossimo 7 ottobre.

Sono stati i temi affrontati dal Direttivo provinciale della Fillea Enna convocato dal segretario provinciale Epifanio Riccobene alla presenza del segretario provinciale della Camera del Lavoro Antonio Malaguarnera. A moderare i lavori i presidente del Consiglio Direttivo Davide Marzella.

Un settore quello edile che di fatto è quello trainante per tutto il sistema produttivo nazionale sia in modo diretto ma in particolare per l’indotto che genera.

Malgrado ciò è quello che maggiormente vive importanti emergenze come la sicurezza. Proprio in questi giorni la Fillea Enna si è fatta promotrice di una iniziativa rivolta ai sindaci di tutti i comuni della provincia chiedendo loro la regolamentazione dell’orario di lavoro per le alte temperature. E sono diversi anche se non tutti i primi cittadini che hanno accolto la richiesta della Fillea.

Ma si è parlato anche della nuova legge sugli appalti e della possibilità per le aziende di poter erogare la Cassa Integrazione ai lavoratori proprio a causa delle alte temperature.

Si è parlato anche di problematiche nazionali come quello dell’autonomia differenziata che potrebbe dare un vero colpo di grazia alla già debole economia del meridione ed in particolare della Sicilia.

Infine ma non meno importante l’annuncio del segretario Generale Antonio Malaguarnera sulle diverse iniziative di lotta che il sindacato ed in modo particolare la Cgil sarà chiamata in autunno a partire dalla manifestazione nazionale di Roma del prossimo 7 ottobre ed all’ormai a quanto pare inevitabile e sciopero generale, per contrastare le scelte scellerate di questo governo della peggiore destra

