Storie correlate

RIFORMA DELLA DIRIGENZA REGIONALE COME LA TELA DI PENELOPE: CGIL FP, CISL FP, SADIRS, UGL E UIL FP LANCIANO L’ALLARME A FRONTE DELL’ULTERIORE RINVIO DEI LAVORI IN PRIMA COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI

Riccardo Luglio 21, 2026

Sanità, Lionti e Parisi (Uil): “Sicilia in tilt sulle liste d’attesa, gestione fallimentare. Adesso interventi immediati”.

Riccardo Luglio 21, 2026

Blocco assunzioni voluto dall’Ars in Sicilia, i sindacati: “A rischio servizi pubblici essenziali”

Riccardo Luglio 21, 2026

Ultime notizie

Emergenza Incendi. zona più critica tra Agira e Nissoria

Riccardo Luglio 21, 2026
vigili 3

Emergenza Incendi nell’Ennese: Vigili del Fuoco ancora Sotto Pressione

Riccardo Luglio 21, 2026
aderenti

Enna: l’elenco dei pubblici esercizi e della ristorazione che hanno aderito alla proposta dell’amministrazione comunale

Riccardo Luglio 21, 2026
piscine 1

Piscine comunali, pubblicato avviso per la ricerca di un ambulante per garantire un punto ristoro: domande entro il 26 luglio

Riccardo Luglio 21, 2026