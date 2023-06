Kiwanis Club Enna: consegnati i prestigiosi riconoscimenti del Premio

Euno e delle Pergamene Alfiere

Grande successo di pubblico e adesioni per la cerimonia di consegna del Premio Euno e delle

Pergamene Alfiere allestita dal Kiwanis Club Enna. L’evento, ormai uno degli appuntamenti fissi più

attesi dell’anno sociale non soltanto dal club, ma anche dall’intera comunità ennese, si è tenuto presso

una stracolma Sala Cerere lo scorso venerdì 9 Giugno. A gremirla in ogni ordine di posto una folta

platea di soci kiwaniani, studenti e rispettive famiglie, rappresentanti di altri club service e

associazioni cittadini, nonché esponenti delle autorità civili e militari del territorio ennese.

Due i titoli che il Kiwanis Enna è stato chiamato a presentare: da una parte il celebre Premio Euno,

destinato a una personalità del territorio distintasi per aver dato lustro alla propria provincia natia in

campo professionale, umanistico, sportivo, scientifico o nelle arti; dall’altra le Pergamene Alfiere,

attestati di benemerenza scolastica presentati a quegli studenti degli istituti ennesi che abbiano

conseguito il diploma di maturità superiore col massimo della votazione al termine dello scorso anno

scolastico.

Insignita del 36° Premio Euno è stata la Prof.ssa Chiara Mazzucchelli, 47 anni, docente di Lingua e

Letteratura italiana titolare di una cattedra intitolata presso la University of Central Florida.

Larghi consensi ed entusiasmo tra i soci e gli astanti per l’individuazione di un così elevato profilo

accademico e professionale, come espresso con viva esaltazione da Filippo Castoro, presidente del

Kiwanis Enna per l’anno sociale 2022/23.

Castoro, giunto al culmine del proprio mandato presidenziale, ha tenuto a esprimere l’estrema fierezza

da parte dell’intero club da lui rappresentato nell’assegnare tale nota e illustre attestazione,

commentando la designazione dell’autorevole figura della Prof.ssa Mazzucchelli a Premio Euno

quale fulgido esempio di tenacia, competenza e costante impegno nel porre in evidenza il proprio

talento, attitudini e qualifiche, nonché rendendo fiera la propria terra e comunità d’origine, oltre che

detentrice di un corposo e invidiabile curriculum che l’ha condotta a collaborare con numerose

istituzioni e autorevoli esponenti in svariate iniziative di promozione della cultura e lingua italiana.

A potersi fregiare di un riconoscimento di rilievo sono stati anche i circa settanta ragazzi delle scuole

di Enna diplomatisi col massimo dei voti al termine dello scorso anno scolastico, i quali hanno

ricevuto le apposite Pergamene Alfiere, attestato di merito ricevuto a suo tempo peraltro anche dalla

stessa Prof.ssa Mazzucchelli a conclusione del suo percorso di studi superiori. Proprio ai ragazzi la

docente ha voluto dedicare il suo Premio Euno, augurando loro di portare a compimento le proprie

aspirazioni professionali e di vita, auspicando che la loro tanto agognata pergamena possa fungere da

preludio per l’emulazione del suo percorso da Alfiere a Euno.

Soddisfazione palpabile, dunque, per la piena riuscita della kermesse e per la notevole risposta di

presenti, accorsi in massa ad assistere e tributare il giusto merito e valore ai premiati. Sul punto è

intervenuto entusiasta il presidente del Kiwanis Enna Filippo Castoro, indicando come il

conferimento di tali riconoscimenti costituisca da sempre l’apogeo dell’anno sociale per il Kiwanis

Enna, frangente nel quale il club intende ritagliare e destinare uno spazio alla cultura e altresì tributare

e riconoscere opportunamente il merito, la preparazione, il sacrificio e il duro lavoro di giovani e

adulti del territorio che si siano prodigati per maturare culturalmente e professionalmente, oltre che

umanamente come individui. Un apposito ambito d’azione dunque, ritenuto dal Kiwanis Enna da

sempre imprescindibile al fine di valorizzare la conoscenza, le virtù intellettuali e formative,

contemporaneamente al porsi quale strenuo baluardo in tutela dei più fragili e indifesi, per indole sin

dai tempi della propria istituzione.

A intervenire anche il Luogotenente Governatore della Divisione Sicilia 5 Kiwanis, l’Avv. Giovanni

Cannata, unitosi alle celebrazioni e gradita presenza all’evento organizzato dal sodalizio ennese.

Questi, destinando i propri saluti e congratulazioni agli assegnatari degli attestati, ha plaudito

all’importanza e longevità acquisita dalla manifestazione, ritenendola ormai doverosamente un

patrimonio immateriale del club ennese, rivolgendo successivamente ai giovani presenti la fervente

esortazione ad aprire la loro mente per accogliere il cambiamento e abbracciarlo convintamente e

coraggiosamente, rammentando in modo fermo e deciso che studio, dedizione e sacrificio alla fine

vengono sempre giustamente e meritatamente ripagati.

