Karting: stagione da incorniciare per il giovane Driver xibetano Matteo Puglisi

Non poteva chiudersi meglio la stagione per il giovane Driver Xibetano Matteo Puglisi che nella categoria 60 Mini ha chiuso al secondo posto nel Campionato regionale Acisport ed al primo in quello Karting Sicilia. Adesso per Matteo che è stato assistito dal team Bivona CM Motorsport e dal team motorista Salemi Racing l’importante vetrina nazionale sul kartodromo pugliese di Ugento rappresentando la Sicilia.

