Un titolo interregionale ed un secondo posto nei Kart per i fratelli Antonio e Matteo Puglisi. Matteo Puglisi di soli 13 anni nella 60 mini Gr3 ha conquistato il titolo per la Calabria e Basilicata. Matteo adesso si prepara per l’ingresso nella categoria 125. Nello stesso campionato ma nella categoria K2Z il fratello Antonio di 17 anni ha conquistato invece la seconda posizione.

