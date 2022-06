E’ stato il centro sportivo Uisp di via Toscana la location prescelta dall’Accademia Karate Enna dell’istruttrice Stella Maria per l’esame del passaggio delle cinture dei propri atleti. Sul campo in erba sintetica e con una tribuna piena di genitori che hanno assistito, i ragazzi hanno sostenuto la prova e successivamente la consegna del diploma e del nuovo colore di cintura.

Visite: 52