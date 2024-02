CHAMPIONS SETTORE KARATE ( classifica nazionale FIJLKAM settore KARATE 2023): 1° SOCIETÀ per la provincia di Enna, 4° in Sicilia e 36° tra tutte le società sportive in Italia nell’unica Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni per il KARATE (FIJLKAM). Complimenti a tutti gli atleti e alle rispettive famiglie per la piena fiducia nel nostro operato. Continueremo a lavorare per migliorare ogni giorno.

