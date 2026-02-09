Istruzione, Turano: «In Sicilia sistema Its funziona bene. Entro settembre il progetto esecutivo per il polo tecnico diffuso»

«Il segmento degli Istituti tecnologici superiori registra l’80 per cento di occupabilità e l’Its Alessandro Volta è sicuramente un’eccellenza della nostra regione. Posso certamente dire che in Sicilia il sistema funziona per davvero e, guardando ai dati, il bilancio è assolutamente positivo». Lo ha detto l’assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, Mimmo Turano, nel corso di un incontro organizzato a Palermo dall’Its Academy Alessandro Volta, in occasione della giornata nazionale delle discipline Stem (Science, technology, engineering, mathematics).

Turano ha anche sottolineato che il governo regionale metterà in campo ogni iniziativa utile a ridurre il divario di genere nell’accesso agli studi di area scientifica. «La Regione Siciliana – ha aggiunto l’assessore – ha partecipato al bando del ministero dell’Istruzione per la realizzazione di un polo tecnico ed entro settembre presenteremo il progetto esecutivo per realizzare un campus diffuso nella nostra Isola».

